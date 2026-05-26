해군참모총장·방위사업청장 등 참석 양국 바닷물 합친 ‘잠수함 해수 캡슐’

[헤럴드경제=윤호 기자]한국 최초로 태평양을 횡단한 도산안창호함(SS-III, 3000톤급)과 대전함(FFG, 3100톤급)의 입항환영식이 26일(현지시간 25일) 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군기지에서 데이비드 펫첼 캐나다 태평양사령관 주관으로 개최됐다.

도산안창호함과 대전함은 지난 23일(현지시간) 캐나다 서부 빅토리아 에스퀴몰트 기지에 입항했다. 지난 3월 25일 진해 군항을 출항한 지 약 두 달만이다. 이번 방문은 한·캐나다 해군 연합협력훈련의 일환이다.

이날 행사에는 임기모 주캐나다 대한민국 대사, 김경률 해군참모총장, 이용철 방위사업청장, 국회 국방위 유용원 의원, 김기영 국방부 전력정책국장 등 양국 주요 인사와 한국 교민, 캐나다 6·25전쟁 참전용사, 한국·캐나다 해군 장병이 참석했다.

이날 행사에서 한국과 캐나다 해군은 양국의 바닷물을 하나로 합쳐 담은 3000톤급 잠수함 모형 캡슐 2개를 각각 나눠 가졌다. 해군은 “합수(合水)의식은 1만 4000km 거리의 태평양을 횡단한 도산안창호함의 개척 정신을 기리는 것이며, 양국 해군의 우호 협력을 상징한다”고 설명했다.

펫첼 사령관은 환영사를 통해 “대한민국 해군은 남다른 헌신과 전문성, 역량을 가지고 있다”면서 “그들과 함께 협력하며 우수함을 배울 수 있는 기회를 갖게 돼 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

김 총장은 답사를 통해 “양국 해군의 상호 발전은 물론 교류 협력의 모멘텀이 극대화되길 기대하며, 대한민국 해군이 캐나다 해군의 든든한 파트너로서 협력과 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

이 청장은 격려사에서 “도산안창호함에는 대한민국이 오랜 기간 축적해 온 잠수함 건조 기술과 실제 운용 경험, 그리고 정비, 교육훈련, 군수지원, 성능개량까지 아우르는 종합적인 지원 역량이 집약돼 있다”며 “대한민국은 신뢰할 수 있는 기술력과 정부 차원의 안정적인 지원체계를 바탕으로 캐나다와 미래 협력을 확대해 나갈 준비가 돼있다”고 밝혔다.

환영식 이후 한국 해군은 행사 주요 참가자들을 대상으로 도산안창호함과 대전함 함정공개 행사를 진행했다. 특히 도산안창호함의 무장 체계와 장거리 잠항 능력에 대한 브리핑을 통해 대한민국 독자기술로 설계 및 건조된 국산 잠수함의 우수한 성능을 알렸다.

도산안창호함의 이번 캐나다 해군기지 입항과 연합 훈련은 캐나다 정부가 이르면 다음 달 최종 사업자를 선정하는 최대 60조원 규모 캐나다초계잠수함사업(CPSP) 수주전과 맞물려 주목받고 있다.

캐나다는 해당 사업을 통해 노후 잠수함을 대체할 신형 잠수함을 최대 12척 도입할 계획이며, 한화오션과 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)가 최종 후보로 경쟁하고 있다.