[헤럴드경제=조용직 기자] 골프용품 유통기업 ㈜골프존커머스(대표 최덕형)가 운영하는 리테일 플랫폼 골프존마켓이 프리미엄 골프 브랜드 에델골프와 함께 6월 한 달간 ‘안심 구매 이벤트’를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 전국 골프존마켓 오프라인 매장에서 에델골프 클럽을 구매한 고객을 대상으로 진행하는 체험형 구매 프로모션이다. 구매 고객은 실제 라운드 및 연습 환경에서 제품을 일주일간 충분히 사용해 본 뒤, 스펙이 맞지 않거나 만족스럽지 않을 경우 타사 브랜드를 포함한 동일 제품군 내에서 교환을 받을 수 있다.

안심 구매 혜택은 에델골프 클럽 전 품목 구매 고객을 대상으로 적용되며, 구매 시 품목 별 추가 마일리지 적립 혜택도 함께 제공될 예정이다. 안심 구매 이벤트 관련 자세한 내용은 골프존마켓 매장 문의를 통해 확인할 수 있다.

1996년 투어 프로 출신 데이비드 에델(David Edel)이 설립한 에델골프는 약 30년간 정교한 클럽 피팅 철학을 바탕으로 골프 클럽 시장에서 차별화된 기술력을 선보여왔다.

골프존커머스 기획실 이재웅 실장은 “골프 클럽은 골퍼의 체형과 스윙 스타일에 따라 체감 성능이 크게 달라지는 만큼 직접 사용해 보고 선택하는 과정이 중요하다”며 “이번 안심 구매 이벤트를 통해 보다 많은 고객들이 부담 없이 에델골프의 차별화된 피팅 기술과 퍼포먼스를 부담 없이 경험해 보기 바란다”라고 밝혔다.