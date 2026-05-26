26~28일, 대형 건설사 6곳 방문 지역업체 하도급에 지원책 제시

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 올해 하도급률 37% 달성을 위해 26일부터 28일까지 울산에서 대규모 공동주택 및 도로 개설 공사를 시행하는 서울과 경기도 소재 대형 건설사 본사 6곳을 방문해 영업활동을 한다.

영업팀은 이재업 건설주택국장을 비롯한 울산시 공무원 3명과 지역 건설협회 관계자 4명 등 7명으로 구성됐다.

울산시는 26일 우미건설㈜과 ㈜한화를 시작으로 27일 아이에스동서㈜·SM삼환기업·현대건설㈜, 28일 삼성물산을 차례로 방문한다.

영업팀은 올해 하도급률 목표인 37% 달성을 위해 ▷토목·건축·전기·설비 등 잔여 공종의 분할 발주 ▷지역제한 경쟁입찰 확대와 울산업체 참여 기회 확대 ▷협력업체 미등록 업체라도 우수한 경우 ‘현장 추천제도’를 통해 입찰 참여 허용 등 지역 중소 건설업체의 참여 확대 방안을 제안한다.

이와 함께 ▷지역 업체 참여 비율에 따라 최대 20%까지 용적률 혜택 부여 ▷하도급 대금 지급보증서 발급 수수료 지원 ▷하도급 실적 우수업체에 대한 시장 표창 등 맞춤형 행정 지원을 해 나간다. 또 올해 하반기 개최 예정인 ‘대형 건설사-지역 건설업체 만남의 날’을 통해 실질적인 수주 기회를 창출할 계획이다.

울산시는 지난 3월부터 관내 공공 및 민간 사업장 51개소를 대상으로 하는 현장 영업과 이번 본사 방문을 통해 성과를 극대화한다는 방침이다.

이재업 건설주택국장은 “대형건설사와 지역업체 간의 상생은 울산 경제 활성화와 일자리 창출의 핵심 동력”이라며 “발로 뛰는 영업으로 본사 차원의 결단을 이끌어 내겠다”고 말했다.