큐브형 입면과 포레나 블루·웜그레이 톤온톤 배색

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 한화포레나 신규 외관 디자인 ‘포레나 Vista’를 공개했다.

㈜한화 건설부문은 2026년 한화포레나 신규 외관 디자인 ‘포레나 Vista’를 선보였다고 26일 밝혔다. 이번 디자인은 ‘Quiet Accent’ 콘셉트를 바탕으로 미니멀한 디자인 속에 포레나만의 브랜드 정체성을 담아낸 것이 특징이다.

포레나 Vista의 핵심은 건물 외곽 라인을 강조한 큐브형 입면 디자인이다. 다양한 크기의 큐브 요소를 적용해 입체감과 시각적 리듬감을 구현했다. 색상은 포레나 블루와 웜그레이를 톤온톤으로 조합해 차분하면서도 세련된 분위기를 냈다.

옥상 구조물에는 포레나 브랜드 마크의 조형적 특징인 세리프 곡선을 시각적 모티브로 적용했다. 건물 측면에는 포레나 브랜드 패턴을 입체적으로 반영해 볼륨감을 강화하고, 보는 위치에 따라 다른 질감을 느낄 수 있도록 했다.

친환경 요소도 반영했다. 최근 공동주택에서 태양광 패널 설치가 확대되는 흐름에 맞춰 외관 디자인과 일체화된 건물일체형 태양광 발전 시스템(BIPV) 모듈을 적용했다.

시그니처 라인도 함께 공개했다. ‘포레나 크리스탈 쉐브론’으로 이름 붙인 상품은 유리 마감에 금속 소재를 결합한 커튼월 방식으로, 절제된 광택과 질감을 구현한 것이 특징이다. 유리 마감이 만나는 지점에는 경관조명을 패턴 형태로 설치해 역동적인 외관 이미지를 연출할 수 있도록 했다.

김민석 ㈜한화 건설부문 건축사업본부장은 “포레나 Vista 디자인으로 상품을 넘어 도시의 풍경을 바꾸는 작품으로서 새로운 디자인을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

㈜한화 건설부문은 이번에 개발한 포레나 Vista 외관 디자인을 향후 한화포레나 분양 단지에 단계적으로 적용할 예정이다.

한편 ㈜한화 건설부문은 최근 서울역 북부역세권 복합개발 사업을 비롯해 수서역 환승센터, 잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 사업 등 대형 복합개발 사업으로도 보폭을 넓히고 있다.