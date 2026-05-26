[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘샤이니(SHINee)’ 멤버 키가 복귀했다.

25일 샤이니 공식 유튜브 채널에는 ‘빛돌이들 18번째 생일 축하해’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 키는 샤이니 데뷔 18주년 기념일을 앞두고 멤버들을 위해 명품 주얼리 선물을 준비했다.

특히 키는 “하나는 종현이 형 가져다 줄 것”이라며 고(故) 종현을 챙기는 모습으로 먹먹함을 안겼다.

키가 준비한 선물을 받은 태민은 “이 성의가 아주 감동적이다. 딱 보니까 누구한테 부탁해서 산 게 아니라 직접 고른 디자인”이라고 말하자 키는 “이거 기부도 되는 것”이라며 의미를 더했다.

그러면서 키는 선물을 준비한 과정에 대해 “요즘 콘서트 때문에 거의 매일 연습하고 있다. 데뷔 기념일에 선물을 해주고 싶다는 생각을 했다”며 “서프라이즈라는 말을 붙이기엔 낯간지러워서 화끈하게 사서 주려고 했다. 3개월 할부로 샀다”고 밝혔다.

데뷔 18주년을 맞이한 소감도 전했다. 키는 “누군가에게는 성인인 나이일 수도 있는데 긴 시간 같이 와줘서 그리고 새롭게 좋아해 주시는 분들 포함해서 꾸준한 응원 보내주시는 거 진심으로 감사드린다”고 말했다.

앞서 키는 ‘주사이모’ 논란으로 사과한 뒤 지난해 12월 출연 중인 모든 프로그램에서 하차했다. 당시 그는 “스스로 이런 일들과는 멀리할 수 있을 거라 자부해왔는데, 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 저를 믿고 응원해 준 많은 분께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음”이라고 사과한 바 있다.

한편 샤이니는 여섯 번째 미니앨범 ‘애트모스(Atmos)’를 오는 6월1일 발매한다.