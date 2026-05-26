스타트업 ‘㈜리젠티앤아이’와 공동 개발 아이 뛰는 소리 등 중량 충격음 4~6dB↓

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 친환경 복합소재 전문 스타트업 ‘㈜리젠티앤아이’와 손잡고 아파트 층간소음을 줄이면서 탄소 배출까지 절감할 수 있는 신개념 바닥 자재인 ‘소일라스틱(Soilastic) 차음 팔레트’를 공동 개발했다고 26일 밝혔다.

이 자재는 아파트 바닥 완충재 위에 설치돼 난방 배관을 튼튼하게 받쳐주는 동시에 층간소음을 흡수하는 복합 기능성 제품이다. 기존에 단순히 배관을 고정하는 역할만 하던 팔레트에 소음 차단 기능을 더해 일체화한 것이 특징으로, 충격 흡수력이 뛰어난 특수 소재와 진동을 최소화하는 단면 설계를 적용해 배관 지지와 소음 저감을 동시에 달성했다.

실제 지난 2024년 10월부터 지난달까지 진행한 성능 검증 결과, 이 팔레트를 적용한 바닥 구조는 기존 대비 아이들이 뛰는 소리 등 무겁고 큰 소음인 ‘중량 충격음’을 약 4~6데시벨(dB)가량 줄여주는 것으로 나타났다. 이는 공동주택 바닥 충격음 성능 기준을 최대 1등급까지 끌어올릴 수 있는 수치다.

또한 자재가 하나로 통합되면서 난방 배관 설치가 쉬워지고 전체 공정이 단순해졌으며, 기존 타사 제품 대비 50% 이상의 비용 절감 효과가 있어 경제성과 시공성도 갖췄다. 현재 롯데건설은 이 기술로 한국건설기술연구원(KICT)의 바닥구조 인증 취득을 추진하고 있다.

환경적 가치도 높다. 차음 팔레트에 사용된 소일라스틱은 건설 현장에서 나오는 재생골재와 폐플라스틱을 결합해 만든 자원순환형 복합소재로, 현재 우수재활용제품(GR) 및 녹색제품 인증을 추진 중이다.이를 통해 현장의 탄소 배출을 줄이고 환경 보호에 기여할 것으로 기대된다.

한편 이번 개발은 창업진흥원 주관의 ‘민관협력 오픈이노베이션’ 프로그램을 통해 성사됐다. 롯데건설은 앞으로도 스타트업과의 협력을 통해 현장 중심의 기술 혁신을 확대하고 친환경 기술 적용 범위를 다양한 건축 부자재 분야로 넓혀간다는 목표다.