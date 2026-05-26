- 26일 ‘청년 로컬창업 생태계 구축 프로젝트’ 오리엔테이션 개최…지역 창업생태계 활성화 나서

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 지역 기반 청년 창업가들을 선발해 도내 인구감소지역에 창업생태계를 조성하고 활성화하는 로컬창업 청년멘토 활동을 시작한다.

충남도는 26일 충남신용보증재단 회의실에서 ‘청년 로컬창업 생태계 구축 프로젝트’ 오리엔테이션을 열고 지역 창업생태계 활성화를 위한 청년멘토 운영을 본격화했다.

청년멘토들은 ▷지역별 청년 로컬창업 관계망(네트워크) 운영 ▷창업 동향 파악 및 과제 발굴 ▷정기·심화 컨설팅 수행 ▷성과 공유 및 생태계 활성화 논의 등 다양한 활동을 추진한다.

특히, 지역 기반 창업가 간 연계와 협업을 통해 지속 가능한 로컬창업 생태계를 조성하는 데 중추적 역할을 할 예정이다.

도는 올해 공주·보령·논산·금산·부여·서천·청양·예산·태안 등 도내 인구감소지역 9개 시군을 중심으로 청년멘토를 선발했으며, 지역별 최소 1명 이상 배치해 지역 창업망을 촘촘히 구축할 계획이다.

이날 행사에서는 로컬창업 생태계 구축 프로젝트 사업 설명과 관계망(네트워크) 운영 방향 안내, 커뮤니케이션 및 네트워크 역량 강화를 위한 김만이 초록코끼리 대표의 전문 교육 등을 진행했다.

충남 청년 로컬창업 생태계 구축 프로젝트는 ▷청년 로컬창업 교육 ▷브랜드 개발 ▷멘토 육성 ▷관계망 구축 ▷창업 패키지 지원 ▷경진대회 개최 등을 단계적으로 추진하는 사업으로 올해부터 오는 2031년까지 추진한다.

남성연 도 청년정책관은 “청년멘토들이 지역 창업가들의 든든한 연결고리이자 성장 파트너 역할을 하게 될 것”이라며 “지역의 특색 있는 자원을 활용한 로컬창업이 지역경제 활성화와 청년 정착으로 이어질 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.