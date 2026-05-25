英런던 큐가든스, 5월 기준 1947년 이후 가장 더운 날

[헤럴드경제=이원율 기자]5월을 맞은 유럽이 벌써부터 펄펄 끓고 있다.

24일(현지시간) BBC방송 등에 따르면 영국 런던 북서부 큐가든스의 기온이 32.3도를 기록했다고 연합뉴스가 전했다. 이는 5월 기온으로는 1947년 이후 79년 만에 가장 더운 날이었다고 한다.

영국 공휴일인 25일에도 낮 기온은 34도까지 오르며, 1944년(32.8도) 기록도 깰 것으로 전망된다.

전날 잉글랜드 8개 지역은 공식적인 폭염 조건을 넘어섰다. 웨일스와 북아일랜드에서 각각 27.4도, 23.4도로 연중 최고 기온을 이미 찍었다. 스코틀랜드와 북아일랜드, 대부분의 웨일스와 잉글랜드 북부 지역에서는 사흘 연속 25도, 나머지 지역은 사흘 연속 26~28도를 넘으면 폭염으로 기록된다.

영국 기상청의 톰 모건 기상학자는 이와 관련해 “영국에선 여름에도 35도가 넘는 일이 드물다”며 ‘5월에 35도에 근접하는 건 역사적으로도 드문 일“이라고 했다.

이어 “밤에도 기온이 20도 위로 머물며 숙면이 어려웠을 것”이라고 덧붙였다.

영국 보건안전청(UKHSA)은 지난 22일 웨스트 미들랜즈, 잉글랜드 동부, 런던 등지에 폭염 예보에 따른 경보 등급 중 두번째로 높은 주황, 다른 지역에는 이보다 한 단계 낮은 황색 경보를 내렸다. 주황과 황색경보가 발령된 시기로도 역대 가장 빠르다.

그런가 하면 폴리티코 유럽판 보도에 따르면 스페인, 포르투갈 등에서도 주말에 거쳐 이번 주 폭염이 예보됐다고 연합뉴스는 전했다.

프랑스 기상청은 지난 22일 이맘때 예년 평균보다 12도 이상 높은 기온이 약 한 주간 이어질 것이라고 전망했다. 프랑스 기상청의 파트릭 갈루아는 “5월에 보지 못한 폭염”이라며 “이른 시기에 찾아왔고, 강도가 높으며, 오래 지속 중”이라고 했다.

포르투갈 일부 지역 최고 기온은 40도에, 스페인 남부 지역은 38도에 이를 것으로도 예상된다. 스페인 보건 당국은 일부 지역에 폭염에 따른 건강 경보도 발령했다.

기후 변화, 감염병 확산 키운다

한편 이같은 기후 변화는 유럽 내 폭염에 따른 사망과 식량 불안뿐 아닌, 감염병 확산까지 부추길 수 있다는 연구 결과도 나온 바 있다.

지난달 22일 일간 가디언 등에 따르면 요하침 로클뢰브 하이델베르크대 교수 등 연구진은 의학저널 ‘랜싯’에 발표한 보고서에서 기후변화가 건강에 직간접적으로 미치는 부정적 영향이 커진 점을 분석했다.

연구진은 1991~2000년과 2015~2024년을 비교해 유럽 내 99.6% 지역에서 폭염에 따른 사망자가 늘어 인구 100만명당 연평균 52명이 증가한 것으로 확인했다.

1981~2010년 연평균과 2023년을 견주면 폭염, 가뭄 등으로 중간 정도나 심각한 식량 불안정의 영향을 받은 사람은 100만명 이상 늘어난 것으로 분석됐다.

지난 10년간 신종 또는 재유행하는 감염병의 ‘기후 적합성’ 또한 급증해 감염이 더 쉬워진 것으로 확인됐다. 특히 2015~2024년 유럽 내 뎅기열 바이러스의 연간 전염 적합성은 1981~2010년보다 297%나 커졌다.

로클뵈르 교수는 “기후 변화로 많은 사람의 삶이 조금씩 악화한다는 일상적인 지표”라고 설명했다.

보고서는 46개 기관 학자 65명이 기후가 유럽 보건에 미치는 영향을 추적 평가하는 ‘랜싯 카운트다운’ 유럽판 세 번째 버전이다. 연구진은 기존 연구의 지표를 최신 데이터로 업데이트했다.