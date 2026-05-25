시장 점유율 중남미 37% 중동 34%·동남아 21% 기록

[헤럴드경제=서재근 기자] 삼성전자가 올해 1분기 중남미와 중동, 동남아시아 시장에서 모두 시장 점유율 1위를 차지하며 존재감을 드러냈다.

25일 시장조사 업체 옴디아에 따르면 삼성전자의 올해 1분기 스마트폰 시장 점유율은 중남미와 중동에서 각각 37%, 34%를 기록하며 1위에 올랐다. 동남아 시장에서도 가장 많은 21%의 시장 점유율을 기록했다.

시장별로 보면 올해 1분기 중남미 스마트폰 시장은 작년 같은 기간과 비교해 3% 성장한 3480만대를 기록했다. 삼성전자는 이 가운데 1천290만대(37%)를 출하한 것으로 집계됐다.

먼저 중남미 시장에서는 ‘갤럭시 A’ 시리즈가 성장세를 주도했다. 중동 스마트폰 시장은 지정학적 불확실성과 메모리 비용 상승 등의 여파로 수요가 줄면서 지난해 같은 기간보다 6% 줄어든 1100만대로 집계됐다. 삼성전자는 갤럭시 S26과 A시리즈를 바탕으로 34%의 점유율을 기록하며 선두 자리를 지켰다.

동남아 스마트폰 시장 역시 9% 줄어든 2160만대로 집계됐다. 이 가운데 삼성전자는 460만대(21%)를 출하하며 1위에 올랐다.

옴디아는 삼성전자의 점유율 확대 요인으로 갤럭시 S26의 견조한 초기 판매와 A시리즈 판매량, 삼성전자의 브랜드 투자와 채널 확장 등을 꼽았다.

한편, 옴디아에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 글로벌 스마트폰 점유율 22%로 1위에 올랐다.