[헤럴드경제=나은정 기자] 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스 ‘탱크데이’ 마케팅으로 인한 논란이 걷잡을 수 없이 커지자 오는 26일 2차 대국민 사과에 나선다.

신세계그룹은 24일 공지를 통해 “정 회장이 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 상처받으신 모든 분들께 직접 사과 말씀을 드리고자 한다”며 오는 26일 오전 9시 서울 강남구 조선팰리스에서 대국민 사과문을 발표하고, 이번 사태와 관련한 자체 진상조사 결과도 공개할 것이라고 밝혔다.

스타벅스는 지난 18일 5·18 광주 민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’라는 이름의 프로모션 이벤트를 벌였다가 논란을 빚었다. 탱크 텀블러 시리즈를 판매하면서 계엄군의 탱크 투입이 연상되는 ‘탱크데이’라는 이름을 붙이고, 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰의 거짓 해명을 떠올리게 하는 ‘책상에 탁’등의 문구를 사용해 공분을 샀다.

정 회장은 논란 당일 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임하고, 하루 뒤 19일에는 “5.18민주화운동 기념일에 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”며 대국민 사과문을 발표했다.

그러나 이재명 대통령이 직접 소셜미디어(SNS) 통해 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주주의 가치를 부정하는 비인간적 행태”라고 비판하면서 논란은 더욱 확대되고 있다. 특히 스타벅스가 세월호 참사 10주기였던 지난해 4월 16일 ‘사이렌 클래식 머그’를 출시했던 사실과 함께 과거 정 회장이 SNS에서 ‘멸공’이라는 문구를 자주 기재했던 사실이 재조명되면서 논란이 사그라들지 않는 모습이다.

한편 정 회장과 손 전 대표는 이번 사태와 관련해 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)로부터 고발당해 서울경찰청의 수사를 받고 있다.