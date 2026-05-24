“보수 무너지면 울산 미래 없다” 진보 단일화에 따른 위기감 작용

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시장 선거 열흘을 앞두고 김두겸 국민의힘 후보가 23일 심야 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 영상을 통해 국민의힘을 탈당하고 무소속으로 출마한 박맹우 후보를 향해 보수 단일화를 촉구했다.

김 후보는 영상에서 “후보 단일화 없이는 선거 승리도, 보수의 미래도 없다”며 “보수 단일화를 염원하는 울산 시민들의 여망을 받아주시기를 피를 토하는 심정으로 간곡하게 부탁드린다”고 했다.

이어 “그동안 (박맹우) 후보님께서 말씀해오신 모든 것들을 아무런 조건 없이 모두 받아들이겠다”며 “30년간 지켜온 울산의 보수를 다시 자랑스럽게 세울 수만 있다면 무엇이든 하겠다”고 밝혔다. 그는 특히 “(보수가) 분열해서 무너진다면 그동안 울산을 지켜온 보수의 가치도, 울산 시민들의 염원도 속절없이 무너진다”고 강조했다.

김 후보는 영상과는 별도로 편지글을 통해 “며칠 전 선거운동 중 한 어르신이 제 손을 꼭 쥐시며 ‘당신들, 그렇게 싸우다간 다 죽는다. 제발 정신 좀 차려!’라고 통탄 섞인 호소를 하셨다. 그 말씀이 가슴에 비수처럼 박혀 며칠째 밤잠을 이루지 못하고 있다”며 “후보님과 제가 서로 손을 맞잡았을 때 울산은 가장 빛났고, 보수의 가치는 가장 당당했다”고 단일화를 호소했다.