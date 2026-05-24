6월부터 저소득 취약계층 274가구 대상 노후 주거 설비 점검 및 정비 추진 분야별 전문가가 현장을 직접 방문해 전기·가스·보일러 등 위험 요소 제거

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(권한대행 배형우)는 오는 6월부터 10월까지 저소득 취약계층 274가구를 대상으로 ‘안전취약가구 안전점검 및 정비사업’을 본격 추진한다.

가정 내 노후시설을 점검하고 안전 물품을 지급해 생활 속 안전사고를 예방하기 위해서다.

구는 지난 4월부터 동 주민센터와 사회복지관의 협조를 받아 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 홀몸 어르신 등 안전취약계층의 주거 환경 기초조사를 했다. 그 결과를 바탕으로 이달 13일 선정심의회를 열고 지원 대상을 확정했다.

선정된 가구에는 전기·가스·보일러·소방 분야 전문가가 직접 방문해 위험 요소를 찾아 정비한다. 이들은 현장에서 각 설비의 올바른 사용법과 자체 점검 요령 등 생활안전 교육도 병행해 사업의 실효성을 높일 계획이다.

분야별 세부 정비 내용을 살펴보면, 전기 설비의 경우 부적합한 누전차단기와 노후 콘센트, 멀티탭을 교체한다. 가스 설비는 배관과 밸브의 누출 여부를 확인하고 가스타이머를 설치, 보일러는 안전 점검과 일산화탄소 경보기 설치를 지원한다.

또, 소방 분야의 경우 자동 확산 소화기나 투척형 소화기 등 화재 대비 물품을 제공한다.

이 외도 가구별 특성에 맞춰 구급상자, 화장실 미끄럼 방지 매트 등 안전용품을 배부할 예정이며, 지급 품목은 여건에 따라 일부 조정될 수 있다.