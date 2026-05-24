[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]박근혜 전 대통령이 23일 오후 대구시장 선거운동 기간 중 첫 주말을 맞아 추경호 국힘 대구시장 후보와 함께 칠성시장을 방문 해 ‘대구경제 살리기’를 당부했다.

이날 박 전 대통령은 추 대구시장 후보와 칠성시장 골목 골목을 30여분간 누비며 시민들과 인사를 나눴다.

박 전 대통령은 추 후보에게 “요즘 고생이 많으시죠”라고 안부를 묻자 추 후보는 “다 제 일이고요. 대구시민을 위한 일입니다 ” 라고 답하며 두 손을 마주 잡았다 .

박 전 대통령은 상인들이 내미는 손을 일일이 두 손으로 맞잡으며 시장 구석구석을 천천히 돌았다.

‘건강하시라’는 상인들의 인사에 박 대통령은 고개를 끄덕이며 웃음으로 화답했다.

칠성시장 방문을 마친 박 전 대통령은 “경제가 안 좋다고 하니 조금이라도 위로를 드리고 싶었다”며 “오늘 마침 추경호 후보도 같이 오셨다. 어려운 경제 상황을 잘 알고 계시니 좋은 정책을 마련해 주실 거로 생각한다”고 응원했다 .

추경호 후보는 “대구 시민 여러분을 편안하게 해드리는 것이 저의 소명”이라며 “대한민국의 마지막 보루 대구를 반드시 지키겠다. 박근혜, 박정희 전 대통령이 꿈꿔온 세상을 제가 이어받아 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 이날 현장에는 주호영 총괄선대위원장 , 이인선 · 유영하 공동선대위원장을 비롯해 권영진 , 김승수 , 김기웅 , 최은석 , 우재준 의원과 부산에서 올라온 주진우 의원 , 이근수(북구), 류규하 (중구), 조재구 (남구) 구청장 후보 등이 함께했다 .