[헤럴드경제=장윤우 기자] 모델 겸 방송인 이현이가 두 아들을 사립초에 보내는 이유를 직접 밝혔다.

23일 유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’에는 이현이 부부가 집 앞 술집에서 육아와 교육을 주제로 대화를 나누는 영상이 공개됐다. 이현이는 사립초등학교를 선택한 이유에 대해 “아무래도 내가 워킹맘이지 않냐. 사립초가 하교 시간도 늦다”고 설명했다.

이현이의 두 아들은 모두 중앙대학교사범대학부속초등학교(중대부초)에 다니고 있다. 연간 학비가 약 1000만원에 달하는 명문 사립초다. 남편 홍성기씨도 같은 학교 출신이다.

이현이는 형제라서 입학이 수월했을 것이라는 오해도 바로잡았다. 그는 “형제 전형이 전혀 없다. 처음 뽑을 때 랜덤으로 추첨하는 것”이라고 했다. 홍 씨도 “형제로 다니는 경우는 전교에 3명밖에 없다”고 덧붙였다.

학교 교육 방식에 대해서도 설명했다. 이현이는 “중대부초는 수학 중심이고 역사 수업이 좋다”고 했다. 홍 씨는 “한자는 매년 자격증을 따야 한다. 목표지향적”이라고 말했다.

이현이는 “둘째가 초등학생이 되어서 적응하는 것 등에 걱정을 많이 했는데 너무 잘하고 있다”며 “첫째는 부여로 2박 3일 수학여행을 갔다”고 아이들 근황도 전했다.