[헤럴드경제=장윤우 기자] 경기도 화성시의 한 다가구주택에서 불이 나 20대 남성이 숨지고 80대 여성이 화상을 입었다.

23일 소방당국 등에 따르면 이날 낮 12시 47분쯤 화성시 만세구 우정읍 조암리의 5층짜리 다가구주택 4층 세대에서 “검은 연기가 난다”는 신고가 접수됐다.

소방당국은 장비 27대와 인력 75명을 투입해 진화와 인명 수색에 나섰다.

오후 1시 22분쯤 화재 세대 내부에서 20대 남성 A 씨가 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐다. A 씨는 치료를 받던 중 끝내 숨졌다.

같은 세대에 있던 80대 여성 B 씨는 안면부 2도 화상을 입어 치료를 받고 있다. A 씨는 B 씨의 손자로 확인됐다. 화재 당시 집에는 두 사람만 있었다.

5층에 있던 주민 4명은 소방대원이 구조했다. 주민 8명은 스스로 대피해 추가 인명피해는 없었다. 불은 신고 접수 약 1시간 8분 만인 오후 1시 55분쯤 완전히 진압됐다.

현재까지 방화 등 범죄 혐의점은 확인되지 않았다.

경찰과 소방당국은 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.