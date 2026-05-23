[헤럴드경제=함영훈 기자] 우상호 민주당 강원도지사 후보측은 23일 오전 동해시 북평민속시장에서 선거운동을 벌이던 중, ‘강원영동지역 민속5일장 협의회’의 깜짝 지지선언이 있었다고 밝혔다.

우 후보는 유세 도중 “북평오일장 상인들께서 제 지지선언을 해주셔서 깜짝 놀랐다”며 “이 지지선언에 부응해서 도지사가 되면 북평장에 필요한 편의시설, 화장실, 주차장 문제 확실하게 해결해 드리겠다”고 말했다. 이어 “오늘도 한 40분 전에 와서 어디다가 주차장을 지어야 되나, 어디다 화장실을 지어야 되나 둘러보고 있었다”며 “보다 편리하고 편안하게 장을 볼 수 있도록 만들겠다”고 덧붙였다.

우 후보는 이정학 동해시장 후보와 함께 거리유세를 펼치며 시민들과 상인들을 만났다. 그는 이 후보가 자신과 아주 편한 사이임을 언급한 뒤, 또 “이정학은 진실되고 성실하고 주민들 목소리를 잘 듣는 사람”이라며 “우상호와 이정학의 콜라보가 필요하다”고 강조했다.

이어 “현장을 방문해서 직접 눈으로 보고 도와드리기 위해 노력하는 정치가 강원도에 정착해야 한다”며 “시민들이 ‘저 사람들 뽑아놨더니 일이 돌아가는구나’ 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

우후보측은 김진태 국민의힘 도지사후보의 ‘홍제동’, ‘대항해’ 표현 공세에 대해 일절 대응하지 않았다.