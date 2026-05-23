오늘 오후 추도식 예정, 추모발길 몰려

[헤럴드경제=서정은 기자] 고(故) 노무현 전 대통령 서거 17주기를 맞이해 23일 경남 김해시 진영읍 봉하마을은 추모객들의 발길이 이어지고 있다.

추도식은 이날 오후 2시 봉하마을 대통령 묘역, 생태문화공원 특설문화에서 엄수된다. 일부는 가족과 함께, 일부는 친구와 함께 전국 각지에서 몰려든 추모객들로 봉하마을에는 노란색 물결이 깔리고 있다.

이번 17주기 추도식 슬로건은 ‘내 삶의 민주주의, 광장에서 마을로’로 정해졌다. 민주주의는 광장 함성으로 깨어나지만, 우리 삶 터전인 마을에서 비로소 꽃을 피운다는 의미를 담았다.

이날 정치권 인사들도 봉하마을로 집결한다. 추도식에는 권양숙 여사를 비롯한 유족, 문재인 전 대통령, 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 당 대표, 조국 조국혁신당 당 대표 등이 참석할 예정이다.

정치권에서도 추모 메세지를 내놓고 있다. 강준현 더불어민주당 수석대변인은 서면브리핑에서 “늘 그리운 이름, 노무현 전 대통령님의 영면을 기원하며 추모한다”면서 “우리가 노무현 전 대통령을 기억하고 그리워하는 이유는 대한민국과 국민 앞에 남긴 유산과 정신이 매우 소중하기 때문”이라고 전했다.

박성훈 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 “삼가 고인의 영면을 기원하고 유가족에게도 깊은 위로를 전한다”며 “노 전 대통령이 남긴 통합과 상생의 정신은 오늘의 정치 현실에 무거운 울림을 준다”고 밝혔다.

조국 조국혁신당 대표는 페이스북에 “강물은 바다를 포기하지 않는다는 노 대통령의 말이 요즘 제 화두”라며 “강이 굽이치고, 부딪히고, 떨어져 내려도 끝내 바다에 이른다는 뜻이다. 민주진보 진영의 연대와 통합을 위해 노력을 다하겠다”고 적었다.