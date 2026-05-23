보수 텃밭 대구 민심 어디로…표심잡기 나서 김부겸, 젊은이 몰리는 동성로서 집중 유세 추경호, 박 전 대통령과 칠성시장 방문

[헤럴드경제=서정은 기자] ‘보수의 심장’으로 불리는 대구시장 자리를 놓고 여야 대구시장 후보들이 부처님오신날 연휴 첫날인 23일 총력전에 나선다.

김부겸 더불어민주당 후보는 동성로를 찾아 젊은층을 만나며 스킨십을 넓힌다. 반면 추경호 국민의힘 후보는 박근혜 전 대통령과 칠성시장을 찾아 지지층 결집을 시도한다. 박 전 대통령의 등판이 초접전 양상을 펼치는 대구시장 선거를 흔들지도 관심이 모아진다.

이날 김부겸 후보는 오전 달성공원 새벽시장 방문을 시작으로 서부정류장과 달서구 본리네거리 등을 찾는다. 도시철도 상인역 롯데백화점 주변, 달서구 월배시장에서도 유권자들과 만나고 오후에는 동성로 CGV 대구한일 부근에서 지지를 호소할 예정이다.

추경호 후보는 수성구 한 파크골프장을 시작으로 장로회 총회가 열리는 교회, 북구 칠곡네거리 한 아웃렛 등을 찾는다. 오후에는 박 전 대통령과 함께 상인, 장을 보는 시민들을 만난다. 이후 달성군 다사 만남의광장, 서문시장 야시장을 차례로 찾는다.

이수찬 개혁신당 후보는 이날 동촌유원지를 비롯한 동구 일대를 중심으로 선거운동에 나섰다. 이후 삼성창조캠퍼스를 비롯한 북구 지역을 돌며 유권자를 만난 뒤 동성로 일대에서 유세를 이어갈 예정이다.

이번 대구시장 선거는 전통적인 보수 강세 지역이라는 평가 속에서도 김 후보와 추 후보가 접전을 벌이는 양상이다. 지역에서는 “가족끼리도 지지 후보가 갈려 팽팽하다”는 말이 나올 정도다.

실제 프로야구 삼성 라이온즈의 프랜차이즈 스타 구자욱 선수 가족의 행보도 관심을 모으고 있다. 구 선수의 친형은 추 후보의 유세 현장에 힘을 보탠 반면 구 선수의 부친 구경회 전 대한축구협회 초등축구연맹 부회장은 김 후보를 공개지지했다. 이를 두고 “이번 대구 선거의 달라진 민심 분위기를 상징적으로 보여주는 것”이라는 해석도 나온다.