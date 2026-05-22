[헤럴드경제=김태열 선임기자] 이재명 대통령은 22일 김승룡 소방청장에 대한 감찰을 지시했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지를 통해 “이 대통령은 오늘 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다”고 밝혔다.

청와대가 김승룡 소방청장에 대한 감찰에 착수한 가운데 소방청 내부에서 당혹스럽다는 반응이 나오고 있다. 정치권에서도 구체적인 감찰 사유를 두고 여러 해석이 나오고 있다. 김 청장 본인도 일부 의원들에게 “정확한 내용을 모른다”는 취지로 말한 것으로 알려졌다. 한 여권 관계자는 “이번 건이 어떤 건 때문인지는 모른다”며 “예전부터 업무추진비 의혹이나 갑질 의혹 등 이런저런 이야기가 거론됐던 것으로는 알고 있다”고 말했다.

앞서 강유정 수석대변인은 이날 기자들에게 보낸 공지 메시지에서 “이재명 대통령이 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시했고 감찰에 착수했다”고 밝혔다. 감찰 사유는 개인 비위 때문으로 알려졌다. 다만 청와대는 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다.

김 청장은 지난해 9월 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위해제된 이후 차장 자격으로 청장 직무를 대행하다 지난 3월 청장으로 승진 발탁됐다. 김 청장은 전날까지도 대구 엑스코에서 열린 2026 국제소방안전박람회에서 기조연설을 하는 등 대외활동을 이어왔다.