지난 20일 본사에서 임직원 타운홀 미팅 열고 의견 청취

[헤럴드경제=김태열 선임기자] 스탑벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅이 일파만파 번지고있다. 수그러들 기미는 커녕 불매운동은 더 거세지고 관공서들까지 불매운동이 확산되고있다.

국방부는 ‘탱크데이’ 논란을 빚은 스타벅스코리아와 지난달 체결한 장병 복지 증진 사업을 잠정 중단했다. 국방부 관계자는 22일 언론공지를 통해 “국방부는 순직, 공상 장병 자녀 장학금 지급 및 격오지 부대 음료 지원 등 순수한 목적의 장병 복지사업으로 업무협약을 체결했다”며 “현재 격오지 부대 음료지원 등 사업은 잠정 중단, 순연했다”라고 밝혔다.

법무부도 5·18 민주화운동 기념일 스타벅스 ‘탱크데이’ 프로모션 논란과 관련해 대검찰청에 스타벅스 상품 구매 내역을 보고하라고 지시했다. 법무부 검찰과는 최근 대검에 ‘올해 1월부터 현재까지 대검 예산으로 스타벅스 상품을 구입한 내역을 보고하라’고 지시했고, 이에 대검 차원에서 자체 조사에 나섰다.

전국공무원노동조합(전공노)도 지난 21일 ‘5·18민주화운동 폄훼 등 혐오마케팅 논란 스타벅스 불매 동참 요청’이라는 제목의 공문을 배포했다. 윤호중 행정안전부 장관은 지난 21일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “민주주의의 역사와 가치를 가볍에 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 언급했다.

권오을 국가보훈부 장관도 “지난 5·18민주화운동 기념일에 5·18 탱크데이 이벤트로 물의를 빚은 스타벅스 코리아에 깊은 유감과 엄중한 우려를 표명한다”며 “스타벅스 코리아가 진정성 있는 사과를 통해 5·18민주유공자와 보훈가족, 나아가 대한민국 국민의 상처를 위로하는 책임 있는 모습을 보여주기를 기대한다”고 글을 작성했다.

한편 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 진행한 프로모션 문구 논란과 관련해 매장에 2차 사과문을 게시하고 현장 직원 보호에 나섰다. 스타벅스는 22일 오후 전국 매장에 공지한 사과문에서 “5·18 민주화운동 영령과 유가족, 국민 여러분께 크나큰 상처를 안겨드린 잘못에 대해 다시 한번 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 이어 “이번 사건은 전적으로 본사 온라인 사업 운영 중에 발생한 잘못이며 매장 파트너(직원)들과는 무관하다”라며 “매 순간 최선을 다하는 파트너들을 향한 비난은 자제해 주시기를 간곡히 부탁드린다”고 호소했다.

이번 조치는 최근 논란 이후 매장 최일선에서 근무하는 직원들을 향한 비난과 항의가 이어지면서 가중된 현장의 혼란을 최소화하고 직원을 보호하기 위한 차원이다. 앞서 스타벅스코리아는 지난 20일 강남 본사에서 임직원을 대상으로 타운홀 미팅을 개최해 관련 현황을 공유하고 직원들의 의견을 청취했다. 이날 미팅은 신세계그룹 관계자의 참석 없이 스타벅스코리아 본사 직원 600여명 중 150여명이 참석한 가운데 진행된 것으로 전해졌다.

앞서 스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일 당일인 지난 18일 텀블러 프로모션을 진행하는 과정에서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁!’이라는 문구를 사용해 거센 비판을 받았다.