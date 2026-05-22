[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)는 지난 21일 한국컴플라이언스협회(이사장 김은성)가 주최한 ‘2026 상반기 대한민국 컴플라이언스 어워즈’에서 공기업 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

올해로 5회째를 맞은 이 시상식은 기업과 공공기관의 준법경영, 윤리경영, 내부통제 및 컴플라이언스 체계 구축 노력을 발굴·확산하기 위해 매년 개최되고 있다.

마사회는 국제표준 인증 유지뿐 아니라 내부통제위원회 운영, 리스크 평가체계, 현업부서 사전 점검, AI 기반 관리 시스템으로 준법경영 체계를 구축한 점을 높이 평가받아 공기업 부문 대표 우수사례로 선정됐다.

한국컴플라이언스협회 김은성 이사장은 “공공 책임성과 사업 특수성을 종합적으로 고려해 준법경영 시스템을 발전시켜 온 마사회의 노력이 다른 공공기관에도 좋은 귀감이 되길 바란다”고 말했다.

한국마사회 우희종 회장은 “수상을 계기로 윤리·준법경영과 내부통제 체계를 더욱 촘촘히 구축해 국민에게 두터운 신뢰를 받는 청렴 공기업으로 거듭나겠다”고 밝혔다.