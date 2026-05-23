[헤럴드경제=정목희 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 베이징의 한 국수집을 방문한 뒤 해당 식당이 그의 이름을 딴 특별 메뉴까지 출시하며 화제를 모으고 있다.

지난 21일(현지시간) 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 황 CEO가 지난 15일 베이징 난뤄구샹 지역의 한 국수집 앞에서 검은 가죽 재킷 차림으로 자장면을 먹는 모습이 포착됐다.

그는 식당 대표 메뉴인 흑돼지 고기 소스 자장면을 젓가락을 먹으며 연신 “하오츠(맛있다)”라고 감탄한 것으로 전해졌다. 식당 내부가 붐비자 그는 수행원들과 함께 가게 밖에 선 채로 식사하기도 했다.

해당 메뉴 가격은 38위안(약 8400원)이며, 황 CEO에게는 무료로 제공됐다. 그는 주변 손님들에게 중국어로 “여기 와본 적 있나요?”라고 말을 건네며 자연스럽게 소통하기도 했다.

황 CEO는 7위안(약 1500원)짜리 요거트 음료도 함께 마셨으며, 식사를 마친 뒤에는 포장해 간 것으로 알려졌다.

당시 그는 도널드 트럼프 미국 대통령 방중 대표단 일원으로 중국을 방문하던 중이었다.

국수집 측은 다음날 황 CEO가 먹은 국수와 요거트 음료를 묶은 ‘가죽재킷 전쟁의 신 세트 메뉴’를 새로 출시했다. 중국에서 황 CEO는 늘 검은 가죽재킷을 입는 모습 때문에 ‘가죽재킷 전쟁의 신’이라는 별명으로 불린다.

식당 측은 “젠슨 황 방문 이후 손님이 크게 늘어 최소 30분 이상 줄을 서야 할 정도”라고 밝혔다.

황 CEO는 이후 중국 저가 음료 브랜드인 ‘미쉐빙청(MIXUE)’ 매장을 찾아 10위안(약 2200원)이 채 안 되는 과일 음료도 구매했다.

황 CEO가 베이징 거리 식당들을 방문한 모습은 중국 소셜미디어(SNS)에서 2억회 이상의 조회수를 기록하며 세간의 관심을 집중시켰다.