한정애·진성준·노현송 공동선대위원장 등 시·구의원 후보 총출동 압승 결의 다져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 진교훈 강서구청장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 강서구청입구 사거리에서 시·구의원 원팀 합동 출정식을 열고 본선거 승리의 결의를 다졌다.

이날 출정식은 나혜심 강서구 비례대표 후보의 사회로 진행되었으며 ‘착착캠프’ 선거대책위원회가 총출동해 지방선거 민주당 승리를 위한 결집력을 과시했다.

출정식에는 공동상임선대위원장인 강서병 한정애 국회의원, 강서을 진성준 국회의원, 노현송 전 강서구청장을 비롯하여 시·구의원 후보들과 선거운동원, 그리고 수많은 지지자들의 환호 속에 진행됐다.

지지 연설에 나선 한정애 공동상임선대위원장은 “강서구의 당면 과제들을 확실하게 해결할 유능한 일꾼은 오직 기호 1번 진교훈 뿐” 이라며 “강서구의 확실한 발전을 위해 기호 1번 진교훈을 압도적으로 지지해달라” 호소했다.

진성준 공동상임선대위원장은 “이번 지방선거는 지역 일꾼을 뽑는 자리를 넘어 반성하지 않는 세력에 엄중한 책임을 묻고 대한민국을 바로 세우는 중요한 선거”라며 “진교훈을 압도적으로 당선시켜 반성하지 않는 세력을 심판하고 대한민국의 정상화를 완성할 수 있도록 만들어달라”고 강조했다.

이어 단상에 오른 노현송 전 구청장은 “강서의 미래를 위해 민주당의 압도적인 승리가 필요하다”며 구민들의 전폭적인 지지를 호소했다.

이날 출정식에서는 청년, 장애인, 여성을 대표해 시민 지지유세 연설자들이 나서 진교훈 후보에 대한 진정성 있는 지지를 보내 큰 박수를 받았다.

진교훈 후보는 “오늘부터 대한민국의 정상화를 완성하고 우리 강서가 더 크게 도약하는 위대한 여정이 시작됐다”라며 “지난 2년 6개월 동안 1분 1초를 아껴가며 혼신의 힘을 다해 일해왔고 구민 여러분께 ‘맡겨보니 확실하다’는 평가를 받았다”며 구정 성과를 강조했다.

진 후보는 “우리 강서구가 제대로 발전하기 위해선 이재명 국민주권정부와 한마음 한뜻으로 일할 수 있는 준비된 구청장이 필요하다”며 “이재명이 선택하고 맡겨보니 확실한 기호 1번 진교훈을 압도적으로 선택해주시면 더 큰 강서로 반드시 보답하겠다”며 지지를 호소했다.