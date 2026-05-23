한민수 “김관영, 반성 없이 남 탓…민주당·정청래 대표 향한 치졸한 공세 멈춰야” 김관영 측 “정청래 대리 선거인가…근거 없는 ‘명부 입수’ 의혹으로 범죄자 몰이” 반발 오차범위 내 ‘박빙 접전’ 양상에 위기감 고조…박지원·한병도 등 민주당 중진 전북 긴급 투입

[헤럴드경제=김해솔 기자] 6·3 지방선거 공식 선거 운동이 막 시작된 가운데 더불어민주당과 김관영 무소속 전북지사 후보 측이 날 선 공방을 주고받고 있다. ‘대리비 지급’ 논란으로 민주당에서 제명된 뒤 무소속 출마에 나선 김 후보가 여론조사상에서 이원택 민주당 후보와 박빙 양상을 보이자 민주당은 전북지사 선거에 당력을 쏟아붓고 있다.

민주당 중앙선거대책위원회 공보단의 한민수 대변인은 22일 논평에서 “김 후보의 현금 살포 행위가 없었다면 당이 제명을 했겠나”라며 “김 후보의 공식 선거 운동 첫날은 자신의 현금 살포 행위를 정당화하기 위한 행보 그 이상도 이하도 아니었다”고 지적했다.

한 대변인은 “현금 살포의 원인 제공자인 본인의 잘못은 쏙 빼놓고 당의 제명 조치를 두고 ‘불공정을 외면할 수 없다’, 민주당은 ‘거대한 권력’ 등 운운하며 마치 자신의 무소속 출마가 전북도민을 위한 어쩔 수 없는 선택인 듯 호도했다”고 했다.

그러면서 “김 후보의 선거 전략은 ‘남 탓’이라 규정해도 과언이 아니다”라며 “매일 같이 자신이 몸담았던 민주당을 공격하고, 민주당의 정청래 대표를 공격하는 치졸한 행위를 이어 갈 뿐”이라고 했다.

또 “김 후보 측 인사에 대한 전북경찰청의 공직선거법상 매수 및 이해 유도 혐의 수사가 본격화되고 있다”며 “이 상황을 만든 장본인은 김 후보 아닌가. 김 후보는 부끄러운 줄 알아야 한다”고 했다.

한 대변인은 “공직 출마는 개인의 선택일 수 있으나, 김 후보가 최소한의 양심이 있다면 선거에 나서기 전에 현직 전북특별자치도지사 재직 중 현금 살포라는 위법 행위를 저지른 잘못에 대해 사죄하는 것이 도리”라며 “김 후보에게 경고한다. 민주당을 향한 공세를 그만 멈추고 전북도민께 사죄부터 하라”고 덧붙였다.

이에 김 후보 측도 가만있지 않았다. 김 후보 선대위는 같은 날 전북지사 선거를 겨냥해 전방위 공세를 펼치고 있는 정청래 지도부를 향해 “전북지사 선거인지, 정청래의 대리 선거인지 모르겠다”고 논평했다.

선대위는 이날 “전북에서 김 후보의 돌풍이 일자 당 지도부가 총출동해 전북지사 선거를 치르고 있다”며 “한 명의 무소속 후보가 그렇게도 두렵단 말인가”라고 했다.

선대위는 “공당의 지도부가 자당 공천 후보를 지원하는 것은 지극히 타당하다고 본다”면서도 “하지만 확인되지도 않은 ‘당원 명부 불법 입수’ 의혹을 앞세워 무소속 후보자를 범죄자로 몰아가면서 연일 압박하는 것은 치졸하기 짝이 없는 행태”라고 비판했다.

선대위는 “이 문제는 이미 사실무근임을 밝혔다”며 “이를 뒤집을 수 있는 명백한 근거를 내놓은 뒤 범죄자 취급을 하라”고 공박했다.

한편 최근 여론조사에서 이 후보와 김 후보가 오차 범위(1~3%포인트) 내에서 접전하는 양상을 띠자 위기감을 느낀 민주당은 지도부, 중진 중심의 지원 사격에 나섰다. 공식 선거 운동 이틀째인 22일에는 5선 박지원 의원과 3선 한병도 원내대표가 전북 전역을 돌며 이 후보 지지를 호소했다.