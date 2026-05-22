美뉴욕시, 추첨 응모 사이트 연다

[헤럴드경제=이원율 기자]미국 뉴욕시가 추첨을 통해 시민 1000명에게 단돈 50달러(약 7만5000원)에 2026년 북중미 월드컵 경기를 직접 볼 수 있는 기회를 제공한다. 티켓값이 껑충 뛰고 있는 와중이다.

조란 맘다니 뉴욕 시장은 21일(현지시간) 할럼의 ‘리틀 세네갈’ 지역 내 ‘할럼 태번’에서 알렉스 라스리 월드컵 뉴욕·뉴저지 개최 위원장, 미국 남자 국가대표팀 공격수 티머시 웨이 등이 참석한 가운데 기자회견을 갖고 이같은 방침을 밝혔다고 연합뉴스는 전했다.

맘다니 시장은 50달러라는 금액을 놓고 “이해하기 쉽게 설명하면, 이는 뉴욕에서 라테 다섯 잔의 값”이라고 비유하기도 했다.

그는 “우리는 이번 대회의 티켓 가격이 수천 달러로 치솟은 상황을 안다”며 월드컵이 열리도록 도운 노동자들이 비싼 티켓값으로 인해 경기를 보지 못하는 일이 없게끔 하고 싶다고 했다.

이에 따라 뉴욕시는 오는 25일부터 30일까지 엿새간 매일 오전 10시에 추첨 응모 사이트에서 시민 응모를 받을 예정이다. 하루 응모 가능 인원은 5만명이다. 개인당 하루에 한 번씩 응모할 수 있고, 이에 최대 6번 응모가 가능하다.

당첨자로 통보받은 사람들은 통보 48시간 내 각자 최대 2장을 장당 50달러로 구매 가능하다.

티켓 구매자에게는 경기장까지의 왕복 버스 교통편도 무료로 제공될 예정이다.

뉴욕시는 암표 거래를 차단하기 위해 티켓을 양도 불가로 지정했다. 거주지 확인을 마친 후 경기 당일 버스 탑승 장소에서 당첨자에게 이를 직접 나눠줄 방침이다.

추첨 대상 표는 뉴저지주 이스트러더퍼드 소재 메트라이프 스타디움(월드컵 명칭 뉴욕·뉴저지 스타디움)에서 열리는 조별리그 5경기와 결승전을 뺀 토너먼트 2경기의 표다. 경기당 약 150장씩이 배정될 예정이다.

7월19일 결승전은 메트라이프 스타디움에서 열린다. 이번 추첨에는 포함되지 않는다.

트럼프도 월드컵 티켓 가격 ‘지적’

한편 이번 월드컵 티켓 가격은 도널드 트럼프 미국 대통령도 직접 비판할 만큼 천정부지로 치솟았다고 지난 7일 뉴욕포스트가 전했다고 연합뉴스가 보도한 바 있다.

이에 따르면 뉴욕포스트는 트럼프 대통령이 지난 6일 밤 자사와 한 전화 인터뷰에서 높은 월드컵 티켓값에 놀랍다는 반응을 보이며 비싼 티켓 가격을 비판했다고 보도했다.

이번 월드컵은 미국과 멕시코, 캐나다 공동 주최로 이뤄진다. 개막전은 6월11일 멕시코 수도 멕시코시티, 결승전은 7월19일 미국 뉴저지주에서 진행된다.

미국 대표팀은 6월12일 로스앤젤레스에서 파라과이와 첫 경기를 갖는다. 미국과 파라과이 간 첫 경기 티켓은 1000달러(약 146만원)에 이르는 것으로 알려졌다. 결승전 티켓 평균값은 1만3000달러(약 1900만원)로, 지난 2022년 월드컵 결승전의 1600달러(약 234만원)와 큰 차이를 보인다.

트럼프 대통령은 “이런 금액(티켓 가격)을 몰랐다”며 “분명 경기장에 가고 싶지만, 솔직히 말해 나도 그 금액을 내고 싶지는 않다”고 직격했다.

그러면서 자신의 지지 기반인 노동자 계층의 축구 팬이 관람을 하지 못할 수 있다는 점을 우려, 미 행정부가 과도한 월드컵 티켓 가격 문제를 살펴볼 수 있음을 시사하기도 했다.

다만, 트럼프 대통령은 북중미 월드컵 티켓이 기록적으로 팔리고 있다며 엄청나게 성공한 것이라는 자평도 덧붙였다.