삼성전자 성과급 협상 후폭풍…지방관서 관할 기업 조사 노동부 “임협 앞두고 관내 동향 파악을 위한 조사”

[헤럴드경제=이태형 기자] 삼성전자 노사가 적자 사업부에도 사실상 성과급 지급 길을 열어주는 방향으로 잠정 합의하면서 영업이익의 N%를 요구하는 분위기가 산업계 전반으로 확산할 수 있다는 재계의 우려가 커지고 있다. 이런 가운데 고용노동부 지방청이 최근 기업별 성과급 협의 여부를 파악하고 있는 것으로 알려지며 그 배경에 관심이 쏠린다.

22일 정부와 산업계에 따르면 노동부 지방청이 최근 관할 구역 내 기업을 상대로 사내 노동조합과 성과급 협의 여부와 교섭 상황 등 실태 조사를 하고 있다.

통상 지방청은 기업의 임금협상(입협) 동향을 파악하기 위해 수시로 기업 담당자와 연락하는 것으로 알려진다. 다만 삼성전자의 성과급 협상을 계기로 최근 노조의 성과급 요구 수준과 노사 간 협의 현황 등까지 함께 들여다 보고 있는 것으로 확인됐다.

서울 용산구의 한 기업 관계자는 “서울지방고용노동청에서 전화가 와 최근 이슈와 관련해 관내 기업 상황을 파악 중이라며 노조와 성과급 협의를 하고 있는지 물었다”고 말했다. 그러면서 “임협이나 단체협상 관련해서 성과급이 실제 협상 대상이 되는지 물어보는 것 같아 회사의 상황을 얘기했다”고 덧붙였다.

이 회사는 매년 연말 성과급을 지급하고 있지만 성과급 액수나 비율 등에 대해 노조의 요청이 없었고 노조와 별도의 논의를 하고 있지는 않다고 답했다고 한다.

해당 지방청 관계자는 “확인해 드리기 어려운 사항이고 더이상 할 말이 없다”고 말했다.

노동부 지방청이 실제 기업의 인사·총무 담당자를 상대로 노조와의 성과급 협의가 진행 중인지 확인하는 것은 관내 기업의 노사 간 갈등이나 쟁점 등을 파악하기 위한 목적으로 풀이된다.

상급 기관인 노동부 관계자는 “지방관서별로 노사관계를 파악하기 위해 사내 동향이나 교섭 상황 등을 수시로 파악하고 있다”면서 “여름으로 가면서 ‘하투(여름철에 집중되는 노동조합의 임금 및 단체협약 투쟁)’에 대비해 지방관서별로 노사 갈등이 있는지 전반적인 동향을 파악하는 것”이라고 설명했다.

이 관계자는 “전 기업을 대상으로 하는 전수조사 방식이 아니고 지방관서가 자체적으로 하고 있는 일상 업무의 일환”이라며 “노동부 경기지방고용노동청이 삼성전자 성과급 협상이 수개월 진행되면서 청 차원에서 자체적으로 협상 쟁점을 파악하고 관련 지도를 내린 것도 이 같은 맥락에서 이뤄진 것”이라고 부연했다.

하지만 삼성전자 노사의 성과급 협상이 산업계 전반에 적잖은 영향을 미치고 있는 만큼, 노동부도 지방청을 중심으로 관련 동향을 선제적으로 점검하고 있는 것 아니냐는 해석이 나온다.

현재 주요 대기업 가운데 삼성전자 외에도 LG유플러스, 현대차, 대한항공, HD현대중공업 등이 임협 중이고, 카카오, 한화오션, 현대모비스, 포스코 등이 협상에 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다.