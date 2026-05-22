전국 대리점·영업사원·협력사 관계자 한자리 충청서부대리점 6년 연속 대상

[헤럴드경제=서재근 기자] 타타대우모빌리티는 지난 21일 ‘2026 타타대우모빌리티 딜러 컨퍼런스’를 개최, 전국 대리점 및 영업사원들과 함께 시장 대응 전략과 미래 사업 방향을 공유했다고 22일 밝혔다. 아울러 지난 18일 전주 라한호텔에서 열린 ‘2026 협진회 정기총회 및 벤더 컨퍼런스’에서는 주요 협력사들과 공급망 경쟁력 강화 및 미래 사업 협력 방향 등을 논의했다.

먼저 ‘2026 타타대우모빌리티 딜러 컨퍼런스’에서는 지난해 우수한 성과를 거둔 대리점과 영업사원에 대한 시상이 진행됐다. 타타대우모빌리티는 판매 실적뿐만 아니라 고객 만족과 현장 대응 역량 등을 종합적으로 평가해 우수 대리점과 영업사원을 선정하고, 판매 현장에서 브랜드 경쟁력 강화에 이바지한 공로를 치하했다.

대리점 부문 대상은 충청서부대리점이 차지했다. 충청서부대리점은 지난해 총 568대의 차량을 판매하고 약 689억 원의 매출을 기록하며 6년 연속 대상이라는 성과를 달성했다.

영업사원 부문 판매왕은 제주대리점 권회진 부장이 수상했다. 권 부장은 지난해 총 151대의 차량을 판매하고 약 184억원의 매출을 기록하며 7년 만에 새롭게 판매왕에 올랐다.

신인상은 호남중부대리점 강충곤 대리가 수상했다. 강 대리는 입사 초기임에도 지난해 총 76대 판매와 약 87억원의 매출을 기록하며 빠른 성장세를 보였다.

지난 18일 개최된 ‘2026 협진회 정기총회 및 벤더 컨퍼런스’에서는 협력사와의 지속 가능한 동반 성장과 공급망 안정화 전략이 논의됐다.

‘베스트 서플라이어 부문에는 ▷삼심기계 ▷유한산업 ▷거성 ▷네이스코가 선정됐으며, ‘원가혁신상’은 포스코, ‘품질우수상’은 동일기계공업, ‘공로상’은 와이케이가 각각 수상했다.

김태성 타타대우모빌리티 사장은 “시장 환경이 어느 때보다 어렵지만, 판매 현장과 협력사의 경쟁력이 곧 회사의 경쟁력이라고 생각한다”며 “앞으로도 딜러 및 협력사와 긴밀한 협력 관계를 이어가며 지속 가능한 성장 기반을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.