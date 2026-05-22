- 세계 최초 공개 컬렉션…개막 이후 전국 각지 관람객 방문 이어져

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전에서 개최 중인 ‘앤디 워폴 특별전’에 전국 각지에서 관람객이 몰리고 있다.

대전시립미술관은 오는 6월 21일까지 개최하는 특별전 ‘앤디 워홀: 예술을 팔다(Andy Warhol: The Business of Art)’가 꾸준한 관람객 호응 속에 전국적인 관심을 이어가고 있다고 22일 밝혔다.

이번 전시는 팝아트의 거장 앤디 워홀의 작품 세계를 조망하는 대규모 기획전으로, 캐나다 미술사학자이자 컬렉터인 폴 마레샬(Paul Maréchal)이 30여 년간 수집한 작품 300여 점을 선보이고 있다. 특히 오는 2027년 미국 순회전을 앞두고 세계 최초로 공개되는 컬렉션이라는 점에서 개막 전부터 큰 기대를 모았다.

지난 3월 18일 전시 개막 이후 서울·경기 등 수도권은 물론 인천, 대구, 부산 등 전국 각지에서 관람객들의 발길이 이어지며 높은 관심을 받고 있다. 특히 가족 단위 관람객과 MZ세대 관람층의 방문이 꾸준히 이어지고 있으며, SNS를 통한 관람 후기와 입소문도 확산되고 있다.

관람객들은 워홀의 대표작인 ‘마릴린 먼로’ 등 유명인 초상화 시리즈를 비롯해 광고, 음반 디자인, 텍스타일, 드로잉 등 쉽게 접하기 어려운 작품들을 감상하며 높은 만족감을 나타내고 있다. 또한 워홀의 작업실 ‘실버 팩토리’를 현대적으로 재해석한 공간과 미러볼이 설치된 몰입형 전시 연출도 색다른 즐길 거리로 호응을 얻고 있다.

전시 열기는 미술관 곳곳에서도 이어지고 있다. 전시 상품(굿즈)을 판매하는 아트숍에는 엽서, 양말, 북마크, 에코백 등을 구매하려는 관람객들의 발길이 이어지고 있으며, 미술관 내 카페 역시 가족 단위 및 연인 관람객 증가로 활기를 띠고 있다.

이번 전시는 단순한 팝아트 회고전을 넘어 오늘날 SNS 기반 시각문화와 이미지 소비 시대를 예견한 워홀의 작업 세계를 조명한다는 점에서도 의미를 더한다. 관람객들은 대중문화와 예술의 경계를 허문 워홀의 작품을 통해 동시대적 감각과 메시지를 새롭게 경험할 수 있다.

윤의향 대전시립미술관장은 “이번 전시는 세계적인 작가의 작품을 시민들이 일상 가까이에서 경험할 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “많은 관람객들이 워홀의 예술 세계를 통해 오늘날의 시각문화와 예술의 의미를 새롭게 생각해보는 시간이 되길 바란다”고 말했다.