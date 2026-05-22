[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계가 양극화 시대를 넘어 실리주의에 기반한 다극화 시대로 접어들고 있다. 이 때문에 부산에서 강원까지 북극항로를 실리주의 마인드로 선용하기 위한 준비에 돌입했다.

러시아-유럽을 잇는 북극항로는 국제통상과 에너지 소싱의 채널을 남·서해안 중심에서 동해안까지 확장하는 의미를 지닌다.

강원도부터 부산까지 동해안권은 북극항로를 통해 대한민국의 통상 규모가 훨씬 커지고, 교역 대상과 범위도 다변화할수 있으며, 국제정치적으로도 우리의 파워를 키우는 절호의 기회로 여기는 상황이다.

22일 강원특별자치도에 따르면, 도는 최근 북극항로 시대에 선제적으로 대응하기 위해 동해지방해양수산청과 협력해 최근 제2청사 환동해관 대회의실에서 ‘북극항로 준비 지역협의체’를 출범시켰다.

북방물류산업진흥원 정동훈 주제발표자는 ‘강원 항만물류 단절의 벽을 허무는 초격차 상생’이라는 발표를 통해 그간 동해항 등 좋은 거점 항구를 갖고도 최대한 활용하지 못한 점을 ‘단절’로 표현하며 북극항로가 빚어낼 강원 해양자원의 활용성을 강조했다.

협의체는 향후 정부의 북극항로 정책에 신속히 대응하고 도내 무역항 경쟁력 강화를 위한 전략 수립을 위해 전문가 참여 범위를 지속 확대해 나가는 한편, 세미나와 포럼, 심포지엄 등 다양한 방식으로 협의체 활동을 이어갈 계획이다.

이날 출범식에는 남진우 강원특별자치도 해양수산국장과 김채균 동해지방해양수산청장을 비롯해 행정기관과 유관기관, 대학, 선사 관계자 등 산학연관 관계자 30여 명이 참석했다.

남진우 강원특별자치도 해양수산국장은 “북극항로 시대가 본격화되는 상황에서 선제적 대응이 이뤄지지 않으면 항만 경쟁에서 뒤처질 수 있다”며 “협의체를 중심으로 강원도 항만의 차별화된 전략을 마련하고 이를 정부 정책에 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

북극항로와 관련해 강원도와 연대할 가능성이 높은 부산은 북극항로 아젠다가 지방선거의 핵심 이슈 중 하나이다.