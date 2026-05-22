[헤럴드경제=이원율 기자]일본 교토부 야와타(八幡)시의 가와타 쇼코(35) 시장이 오는 9월을 전후로 출산휴가에 들어갈 예정이다.

가와타 시장은 일본 최연소 여성 시장으로 이름을 알린 바 있다.

21일 아사히신문 보도에 따르면 가와타 시장은 출산 전 6~8주, 출산 후 8주간의 휴가에 나설 예정이라고 연합뉴스는 전했다.

아사히신문은 “그동안 일본에서는 남성 지자체장이 배우자 출신에 따라 육아휴직을 쓴 사례는 있지만, 현직 여성 지자체장의 출산 휴가는 일본 최초 사례로 보인다”고 보도했다.

현행 노동기준법은 출산 전 최소 6주, 출산 후 8주를 출산 휴가로 규정하고 있다.

다만 시장에게는 노동기준법이 적용되지 않으며, 야와타시 조례에 시장 출산휴가에 대한 규정도 없는 가운데, 직원은 출산 전후 각각 8주의 휴가를 쓰도록 하고 있는 데 따른 것이다.

가와타 시장은 출산 휴가 기간 부시장에게 직무 대리를 맡길 예정이다. 논의가 필요한 안건이 있으면 가능한 범위 내 온라인 회의에 참석할 계획이다. 전화와 이메일도 활용할 방침이다.

그는 “여성의 활약이 강조되는 상황에서 관리직이나 조직 수장도 출산휴가, 육아휴가를 갈 수 있음을 보여주는 것”이라며 “여성이 도전하기 쉬운 사회가 되길 바란다”고 했다.

앞서 가와타 시장은 지난해 12월에 결혼한 후 지난 1월 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올리고 “그동안은 프라이버시를 버리고 무리할 수밖에 없다는 생각으로 달려온 매일”이라며 “앞으로는 일과 가정을 양립시키는 본보기가 되도록 매진할 것”이라고 했다.

33세로 최연소 여성 시장 당선

한편 가와타 시장은 지난 2023년 11월13일 일본 내 최연소 여성 시장의 탄생으로 이름을 알렸다.

당시 가와타 시장은 33세였다. 지난 2020년 36세 나이로 도쿠시마현 도쿠시마시 선거에서 이긴 나이토 사와코(内藤佐和子) 시장의 최연소 여성 시장 기록을 갈아치울 수 있었다.

가와타 시장은 원래 교토시 직원 출신이었다. 선거 중 건강 문제로 중도 사임한 호리구치 후미아키(71) 전 시장의 추천을 받아 무소속으로 입후보한 상황이었다.

그는 교토대학 경제학부를 졸업했다. 2015년 교토시에 들어가 생활보호 업무 등을 담당했다. 이후 자민당 소속 산토 아키코 참의원 의원의 비서 등으로 업무를 수행했다.

당시 NHK와 교도통신 등 보도에 따르면 가와타 시장은 고등학생 때 지적장애인인 동생에 대한 교육 행정 지원의 문제점을 보며 정치에 뜻을 뒀다고 연합뉴스는 전했다.

당선 직후 가와타 시장은 NHK에 “기업 유치 촉진, 역 주변 개발 등을 확실히 추진하고 싶다”며 “복지 충실화에도 전력을 다해 임할 것”이라고 했다.