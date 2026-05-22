‘로컬브랜드 육성사업’ 시행 5개사 선정해 판로개척 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 지역 소상공인의 브랜드 경쟁력 강화와 판로 확대를 위해 ‘2026년 유망 소상공인 지역상표(로컬브랜드) 육성사업’을 추진한다.

이번 사업은 소상공인이 실제 시장에 진입해 자생력을 강화할 수 있도록 업체별 성장단계와 수요를 반영한 맞춤형 지원하는 것이다.

지원 대상은 공고일 기준 울산 지역에서 1년 이상 사업을 운영 중인 소상공인으로, 신규 선정기업 3곳과 지난해 선정기업 중 후속 지원대상 2곳 등 5곳을 선정할 계획이다.

지원은 전문상담, 판촉, 판로개척으로 이루어진다. 전문상담에서는 경영전략 고도화와 상표(브랜드) 개선·인증 지원을, 판촉에서는 사회관계망(SNS) 홍보와 실시간 방송 판매(라이브커머스)·디자인 등을, 판로에서는 지역행사 참여를 비롯해 전시·박람회, 판촉행사 등을 연계해 제품을 소비자에게 소개하고 시장 반응을 확인할 수 있도록 지원한다.

울산시는 사업 성과가 우수한 기업은 차년도 후속 지원과 연계해 단계적으로 성장할 수 있도록 지원할 방침이다.

사업 신청은 22일부터 6월 5일까지 전자우편(hpine@ubpi.or.kr)을 통해 접수하면 된다. 자세한 내용은 울산경제일자리진흥원 누리집과 일자리지원부(☎052-283-7134)에서 확인하면 된다.