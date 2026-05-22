국내 항공사 첫 ‘펫케어 플랜 보험’ 도입 항공권 구매 시 보험 가입·동반 할인

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공은 신한EZ손해보험과 전략적 제휴를 맺고 자사 탑승객 대상 여행자 보험 서비스를 확대한다고 22일 밝혔다.

양사는 전날 서울 강서구 이스타항공 본사에서 ‘여행자 보험 서비스 확대를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약에 따라 이스타항공 고객은 이날부터 홈페이지에서 항공권 구매 시 여행자 보험에 함께 가입할 수 있다. 2인 이상 동반 가입 고객에게는 보험료 5% 할인 혜택도 제공된다.

특히 양사는 국내 항공사 가운데 처음으로 ‘펫케어 플랜 보험 서비스’를 도입했다. 해당 서비스는 항공기 지연으로 반려동물 위탁 업체나 펫시터 이용 시간이 늘어날 경우 추가로 발생하는 위탁 비용을 보상하는 상품이다.

양사는 향후 해외여행객 편의 확대를 위한 신규 서비스 개발에도 나설 계획이다. 여정을 마치고 귀국한 고객에게 보험료 일부를 환급하는 리워드 정책 등을 포함해 고객 부담을 줄일 수 있는 다양한 제휴 서비스를 공동 추진한다는 방침이다.

이스타항공 관계자는 “고객들이 보다 안심하고 편리하게 여행할 수 있도록 신한EZ손해보험과 함께 다양한 여행자 보험 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.