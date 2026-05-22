황기연 “금융 협력 관계 높이는 중요한 이정표” 4월에는 베트남과 원전 프로젝트 체결 해외 포트폴리오 다각화 주력

[헤럴드경제=서상혁 기자] 한국수출입은행은 사우디아라비아의 국영석유회사 아람코와 30억 달러 규모의 ‘기본여신약정 개별여신 금융계약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

황기연 행장은 전날(21일) 서울 여의도 수은 본점에서 지야드 알무르셰드 아람코 최고재무책임자(CFO)와 면담을 갖고 이 같은 내용의 금융계약에 서명했다.

기본여신약정은 중동 최대 발주처이자 국내 원유 수입의 주요 공급처인 아람코를 상대로 구축한 선제적인 금융협력 체계이다.

이번 계약으로 인해 한국 기업들의 중동 지역 수주 경쟁력을 높이고 원유 등 필수자원 공급망의 안정성 강화를 이룰 것으로 기대된다.

그간 수은은 사우디 아미랄 석유화학설비, 자푸라 열병합발전사업 등 아람코가 주도한 대형 프로젝트에 금융을 지원해왔다.

수출입은행은 지난달 베트남 국가산업에너지공사(PVN)와 ‘베트남 원전 프로젝트 금융 협력 가능성 검토에 관한 4자 양해각서(MOU)’를 체결하고 원점시장 선점에 나서는 등 해외 포트폴리오 다각화에 주력하고 있다.

황 행장은 “이번 30억 달러 규모의 금융계약 체결이 두 기관 간의 전략적 금융 협력 관계를 한층 더 높은 차원으로 격상하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “향후 아람코가 추진하는 미래 신규 대형 사업에 한국 기업들의 참여가 더욱 확대되길 바라며, 수은은 가장 확실하고 신속한 가교 역할을 할 것”이라고 말했다. 황 행장은 또 “공고한 금융 기반을 바탕으로 글로벌 시장 변동성에 대응해 국내 에너지 공급망의 안정성을 선제적으로 확보하는 데도 기여하겠다”고 말했다.