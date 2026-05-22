[헤럴드경제=조용직 기자] 대한민국 체육 꿈나무들의 축제인 제55회 전국소년체육대회가 23~26일 부산광역시 일원에서 개최된다. 이번 대회는 부산광역시, 부산광역시교육청, 부산광역시체육회가 주관하며, 문화체육관광부와 교육부가 후원한다.

이번 대회는 2010년 이후 16년 만에 개회식을 다시 열어 이번 대회를 참가 선수들의 자긍심을 고취하고 화합을 도모하는 축제의 장으로 만든다. 개회식은선수단 등 500여 명이 참석한 가운데 대회 시작 전날인 5월 22일 오후 6시부터 부산 벡스코(BEXCO) 제2전시장에서 열린다.

이번 대회에는 전국 17개 시도에서 선수단 1만8000여 명이 참가해 갈고닦은 기량을 선보인다. 12세 이하부와 15세 이하부로 나눠 육상, 수영, 축구, 야구소프트볼, 농구, 배구, 태권도, 에어로빅힙합, 산악, 스쿼시, 합기도 등 총 40개 종목으로 치러진다.

시도간 과열 경쟁을 지양하기 위해 이전 대회들과 마찬가지로 종합 성적 및 순위를 매기지 않고 종목별 시상만 진행한다.

문체부 김대현 제2차관은 “이번 대회가 승패를 넘어 학생 선수 모두가 정정당당한 승부를 통해 도전과 성장의 가치를 배우고 미래 대한민국 체육의 주역으로 성장하는 발판이 되기를 바란다”며 “문체부는 우리나라 유·청소년이 스포츠를 즐기며 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 체육활동을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.