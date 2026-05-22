경사도 8% 미만·폭 1.5m 이상 확보…노약자·장애인·임산부 보행 제약 없애 고사목 활용 친환경 산림 복원, 3만 8천여 수목과 초화류 식재로 사계절 숲 절경 선사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구 도심 한복판에 휠체어나 유모차를 끌고도 숲의 정취를 온전히 누릴 수 있는 힐링 산책로가 열렸다.

송파구는 오금공원 내 무장애 산책로인 ‘오금공원 무장애숲길’ 0.9km 전 구간 조성을 완료, 5월부터 전면 개방했다고 밝혔다.

오금공원은 해발 200m 산지에 조성된 근린공원으로 숲이 울창해 송파구민들이 가장 많이 찾는 곳이다.

하지만 지형 특성상 경사와 계단이 많아 장애인이나 노약자, 임산부, 유모차 이용 가족 등 보행 약자의 접근에 한계가 있었다.

이에 구는 누구나 제약 없이 공원을 방문해 숲이 주는 혜택을 누릴 수 있도록 2021년부터 무장애숲길 조성 사업을 추진했다. 서울시로부터 약 24억 원 예산을 지원받아 착공한 뒤 2026년 4월 말 총연장 880m의 무장애 데크로드를 완성했다.

올 5월부터 전면 개방한 ‘무장애숲길’은 공원 진입점인 ‘관리사무소’에서 시작 ‘오금폭포’를 지나 소나무 숲속 길을 따라 올라 오금 배수지 하부에 위치한 ‘햇살마루’까지 이르는 구간이다.

구는 전 구간의 경사도를 8% 미만으로 완만하게 낮추고, 휠체어와 유모차가 교행할 수 있도록 산책로 유효폭을 1.5m이상으로 널찍하게 확보했다.

이번 사업은 단순한 길 조성을 넘어 ‘산림 복원’에도 중점을 뒀다. 무분별하게 생긴 샛길로 인해 훼손된 산림을 살리기 위해 공원 내 버려진 고사목을 덮어 영양분을 공급하는 ‘후글컬처(Hugelkultur)’ 기법을 도입해 샛길을 자연스럽게 폐쇄했다.

또, 산책로 주변으로 산수유 등 교목 209주, 황매화와 산수국 등 화관목 2만 6477주, 사면 피복과 숲 정원 조성을 위한 초화류 1만 1755본 등 총 3만8000여 수목과 초화류를 식재해 생태적 건강성을 더했다.

이로써 방문객들은 남녀노소 누구나 장벽 없이 오금공원 숲길을 걸으며, 봄꽃, 여름 폭포, 가을 단풍, 겨울 눈꽃 등 사계절 시시각각 변하는 숲의 매력을 만끽할 수 있게 됐다.

특히, 무장애숲길의 종점 ‘햇살마루’에 다다르면 송파구 전망 명소인 오금오름공원(오금배수지 상부)까지 무장애 길을 따라 편안하게 오를 수 있다. 공원 꼭대기에 오르면, 저 멀리 롯데월드타워를 비롯한 송파구 일대 전경을 한눈에 담을 수 있다.

송파구 관계자는 “송파에 처음 조성된 0.9km의 오금공원 무장애 숲길을 통해 보행 약자는 물론 더 많은 구민이 도심 속 자연에서 편안한 휴식과 치유의 시간을 가질 수 있기를 바란다”며 “새롭게 단장한 오금공원에 주민분들의 많은 관심과 발걸음을 부탁드린다”고 전했다.