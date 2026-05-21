[헤럴드경제=문영규 기자] 이재명 대통령과 영부인 김혜경 여사가 21일 ‘부부의 날’을 맞아 과거 사진들 속 부부의 모습을 그대로 재현하며 다정한 모습을 연출했다.

이 대통령은 이날 유튜브 채널을 통해 ‘오늘은 쀼(부부)의 날’이란 제목의 쇼츠 영상을 올렸다.

과거 이 대통령 내외가 촬영한 사진과 방송 프로그램 등을 편집한 이 영상에서 이 대통령은 “제 반쪽 이상, 저의 거의 대부분이라고 할 수 있는 김혜경. 제 아내입니다”라고 소개했다.

김 여사가 “저희 남편 이재명입니다. 잘 생겼네”라면서 호탕한 웃음과 함께 이 대통령의 뺨을 쓰다듬으며 찰싹 때리자 이 대통령이 “때리지 마라”라고 말하며 웃는 장면도 공개됐다.

김 여사는 옛날 방송 영상을 지켜보던 중 “남편, 에어컨 안돼”라고 소리치는 장면이 나오기도 했고, 젊은 시절 사진이 나오자 “아유, 저 때가 좋았다”고 말하기도 했다. “오늘은 당신을 위한 날”이란 이 대통령의 멘트도 흘러나왔다.

과거 이 대통령 내외의 결혼식 사진도 등장했다.

이 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “언제나 가장 든든한 버팀목이 되어주는 평생의 동반자와 함께”라며 “추억이 새록새록…아~ 옛날이여”라고 썼다.

그러면서 “같은 곳을 바라보며 함께 걸어가는 대한민국의 모든 쀼들을 응원한다”고 덧붙였다.