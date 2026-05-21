암참, 믹 멀베이니 전 美 비서실장 대행 초청 지정학 변화 속 한미 경제협력 미래 집중 논의

[헤럴드경제=김현일 기자] 도널드 트럼프 1기 행정부 당시 백악관 비서실장 직무대행을 지낸 믹 멀베이니는 “앞으로 어느 정당이 집권하더라도 보호무역주의와 자국 중심의 경제 기조가 미국 정책의 핵심 방향으로 자리할 가능성이 높다”고 말했다.

주한미국상공회의소(암참)는 21일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 믹 멀베이니 전 백악관 비서실장 직무대행을 초청해 특별 오찬 간담회를 개최했다.

‘아메리카 퍼스트의 귀환: 트럼프 2.0 시대의 글로벌 비즈니스와 지정학’을 주제로 진행된 이번 간담회에서 ▷트럼프 2기 행정부의 정책 기조 ▷MAGA(미국을 다시 위대하게) 진영의 변화 ▷미국의 통상·산업 정책 방향 ▷관세 정책과 리쇼어링 전략 ▷중동 및 북한을 둘러싼 지정학적 리스크 ▷경제안보 중심으로 재편되고 있는 글로벌 공급망 전략 등이 논의됐다.

멀베이니 전 직무대행은 트럼프 행정부의 정책 결정방식과 전략적 우선순위, 리더십 스타일 등을 공유했다. ‘아메리카 퍼스트’ 기조가 미국의 국내 정치와 대외 정책, 글로벌 경제 질서에 미치는 영향에 대해서도 견해를 밝혔다.

멀베이니 전 직무대행은 “오늘날 워싱턴에서 나타나고 있는 변화 가운데 상당수는 트럼프 대통령 개인에 국한된 현상이 아니라 향후 미국의 정치·경제 질서를 장기적으로 좌우할 구조적 흐름”이라고 강조했다.

이어 “미국 사회 전반에 장기적인 해외 개입에 대한 피로감이 커지고 있으며, 인플레이션 압력 또한 상당 기간 지속될 것으로 보인다. 민간 시장에 대한 정부 개입 역시 점차 확대되는 방향으로 가고 있다”며 “이러한 흐름은 일시적인 변화가 아니라 앞으로 수년간 미국의 경제·산업·통상 정책 전반에 영향을 미칠 중요한 구조적 변화”라고 했다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사와 믹 멀베이니 전 직무대행이 함께한 이번 1대1 특별 대담에는 암참 회원사 및 국내외 주요 기업 관계자 120여 명이 참석했다.

최근 역대 최고 수준으로 확대되고 있는 한미 양국 간 투자와 함께 반도체, 조선, 에너지, AI, 첨단 제조업 등 전략 산업 분야에서의 협력 확대 가능성에 대해서도 다양한 의견이 오갔다.

제임스 김 회장은는 “멀베이니 전 직무대행은 워싱턴과 트럼프 행정부를 가장 가까이에서 경험한 인물 중 한 명”이라며 “그동안 여러 차례 의미 있는 대화를 나눠왔는데, 이번에 직접 서울에서 만나 시의적절하고 솔직한 논의를 함께할 수 있어 더욱 뜻 깊다”고 말했다.