- 31일까지 5000원 페이백 추첨…첫 운행 축하 행사도

[헤럴드경제= 이권형기자] 태백의 비경을 감상할 수 있는 대표적인 여행코스 ‘제천~아우라지’ 간을 운행하는 정선 아리랑열차의 첫 운행을 기념해 축하 행사와 이벤트가 펼쳐진다.

한국철도공사(코레일)는 정선아리랑열차 운행 재개를 기념해 고객 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

먼저 이달 31일까지 정선아리랑열차 이용객을 대상으로 ‘5000원 페이백’ 프로모션을 진행한다.

카카오페이, 네이버페이, 토스페이로 정선아리랑열차 승차권을 결제하면 추첨을 통해 1천명에게 페이포인트 5000원을 환급한다.

운행 첫날인 22일에는 정선아리랑열차와 정선역에서 축하행사를 갖는다.

열차 안에서는 ▷문화해설사의 정선 역사 이야기 ▷정선군립 아리랑 예술단 특별공연 ▷정선 막걸리 시음 행사 ▷보물찾기 이벤트 등 정선의 문화와 특색을 담은 즐길 거리를 제공한다.

정선역에서는 ‘정선 5일장’의 의미를 담아 이용객 5명을 추첨해 기념품을 증정한다.

정선아리랑열차는 강원 정선의 대표 문화유산인 ‘아리랑’을 테마로 한 관광열차로, 22일부터 제천~아우라지 구간을 주말(토·일)과 정선장날(2·7일) 하루 2회(상행 1회, 하행 1회) 운행한다.