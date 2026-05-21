이전료 134만弗…단일기술 역대최대 전압조정장치 우선공급 등 상생 강화

한국전력이 전력설비 예방진단 관련 독자 기술을 독일 기업에 이전한다. 이를 통해 한전은 134만달러(약 20억원)의 기술이전료를 받는다.

한국전력은 지난 20일(현지시간) 독일 베를린에서 글로벌 전력설비 기업인 MR(Maschinenfabrik Reinhausen)사와 전력설비 예방진단 설루션(SEDA) 기술 이전 계약을 했다고 21일 밝혔다.

한전은 이번 계약으로 MR사로부터 134만달러의 기술이전료를 받는다. 이는 한전 단일 기술이전 사례 중 역대 최대 규모다.

SEDA는 사물인터넷(IoT) 센서데이터와 빅테이터 분석, 인공지능(AI) 기술을 활용해 변전설비의 상태를 실시간으로 자동 진단하는 한전의 독자 기술이다.

MR사는 이 기술을 자사 예방진단솔루션 ‘TESSA’와 결합한 통합 플랫폼 ‘TESSA 2.0’을 글로벌 시장에 출시할 계획이다.

양사는 지난해 9월 전력설비 예방진단설루션 공동개발과 사업과 추진을 위한 양해각서를 체결하고 21회에 걸친 사업화 협의, 기술가치 평가 등을 통해 맞춤형 사업모델 개발과 기술 최적화를 추진해 왔다.

또 이번 계약을 계기로 MR사가 생산하는 변압기 핵심 자재인 전압조정장치(OLTC)를 한전에 우선 공급하고 화재 대응 기술, 친환경 기자재 개발 분야 협력을 확대하는 등 상생 관계를 강화하기로 했다. 배문숙 기자