[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 21일 삼성전자 노사가 극적으로 임금 협상 잠정 합의안을 끌어낸 것에 대해 일제히 환영의 뜻을 표명했다.

한병도 민주당 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 “삼성전자 노사 잠정 합의를 국민과 함께 환영한다”며 “끝까지 대화의 끈을 놓지 않은 노사 양측의 대승적 결단에 깊은 존중과 감사의 말씀을 전한다”고 밝혔다.

그는 “교섭이 이뤄질 수 있도록 역할을 다해 준 정부에도 감사드린다”며 “이번 노사 합의는 갈등 봉합을 넘어 우리 경제와 산업 전반의 불확실성을 줄인다는 점에서 매우 의미 있는 결과”라고 짚었다.

이어 글로벌 기술 경쟁 상황을 짚으며 “전 세계가 ‘AI(인공지능) 패권 전쟁’을 펼치고 있는 지금, 삼성전자 노사의 결단은 시장 신뢰와 산업 경쟁력을 지켜 낼 값진 성과”라며 “삼성전자가 만든 상생의 정신이 산업 생태계 전반으로 확산되기를 기대한다”고 당부했다. 아울러 “민주당은 대화와 타협을 통한 건전한 노사 관계 정립에 노력하겠다”며 “나아가 건전한 노사 문화를 기반으로 우리 경제가 지속 가능한 성장을 할 수 있도록 노력하겠다”고 공언했다.

한정애 정책위의장 역시 노사 간의 타협 정신을 높이 평가하며 정책적 지원을 약속했다. 한 정책위의장은 “지난밤 우리 경제에 단비와 같은 소식이 전해졌다”며 “파업이라는 극한 대립 대신 대화와 타협이라는 대원칙을 지켜 준 노사 양측의 결단에 경의를 표한다”고 인사를 전했다.

그는 향후 절차와 관련해 “조합원들의 찬반 투표가 남아 있지만 어려운 협상 결과인 만큼 조합원들부터 존중되리라고 생각한다”며 “이번 합의는 단순히 임금 수치를 결정한 것을 넘어 우리 사회의 핵심 가치인 노동의 존엄과 사회적 대화의 효용을 증명한 사례”라고 규정했다. 이어 “민주당은 이번 합의가 삼성전자를 넘어 산업계 전반에 상생의 에너지를 전파하는 계기가 되도록 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다”며 “아울러 협력 업체 노동자들의 처우 개선과 산업 생태계의 건강성을 회복하는 일에도 더욱 박차를 가하겠다”고 강조했다.

앞서 삼성전자 노사는 전날인 20일 오후 경기고용노동청에서 2026년 임금협상 잠정 합의안 도출에 성공하고 서명식을 가졌다. 이에 따라 전면 파업 기로에 섰던 삼성전자 노조는 당초 21일로 계획했던 파업 일정을 전격 유보했으며, 오는 22일 오후 잠정 합의안의 최종 수용 여부를 묻는 조합원 찬반 투표를 실시할 예정이다.