호남대, 광주콘텐츠코리아랩 지원사업 3년 연속 선정

웹툰, 애니메이션, 실감 콘텐츠 창·제작 실력 인정

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교 만화애니메이션학과(학과장 김서영) 학생들이 2026 광주콘텐츠코리아랩 콘텐츠 창·제작 지원사업에 3년 연속 선정됐다.

‘2026 광주콘텐츠코리아랩 콘텐츠 창‧제작 지원사업’은 광주정보문화산업진흥원이 광주 지역 콘텐츠 산업 활성화와 유망 창작자 발굴을 위해 마련됐다. 올해 웹툰·웹애니메이션·실감영상 3개 분야에 대한 지원자를 선발했다.

이번 지원사업에 만화애니메이션학과는 6개 팀이 지원했다. 1차 서류 심사와 2차 발표 평가 심사 과정을 거쳐 최종 5개 팀이 선정되면서 학생들의 콘텐츠 창·제작 실력을 인정받았다. 선정된 5개 팀 학생들은 5월부터 10월까지 6개월 동안 4100만 원을 지원받아 웹툰, 웹애니메이션, 실감콘텐츠 부문의 콘텐츠를 제작한다.

‘주니어 크리에이터(1단계)’는 지역 콘텐츠 우수 IP 발굴 및 창·제작 지원 사업으로 선정된 3개 팀은 웹툰을, 1개 팀은 애니메이션을 제작할 예정이다.