[헤럴드경제=김현일 기자] 남북 여자축구 클럽 간의 대결로 관심을 모았던 경기가 북한 내고향여자축구단(이하 내고향)의 승리로 끝났다.

수원FC위민은 20일 오후 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에서 내고향에 1-2로 졌다.

이로써 한국 WK리그 소속 팀은 지난 시즌 인천 현대제철 이어 두 시즌 연속 준결승에서 이 대회를 마감하며 아시아 정상 도전에 실패했다.

이날 주장 지소연은 페널티킥을 실축하며 내고향에 경기를 내줬다.

내고향은 앞서 멜버른 시티(호주)를 3-1로 꺾은 도쿄 베르디 벨레자(일본)와 오는 23일 오후 2시 대회 우승을 놓고 다투게 됐다.

아시아 지역 최상위 여자 클럽 축구 대회인 AWCL은 우승팀에게는 100만달러(약 15억원), 준우승팀에게는 50만달러(7억5천만원)의 상금이 수여된다.

한편, 이날 경기는 북한 선수가 한국에서 열리는 경기에 나선다는 점에 주목을 받았다. 최근 북한 선수가 한국을 찾은 것은 2018년 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스가 마지막이었다.

축구 종목으로 좁히면 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 대표팀이 아닌 북한 여자 축구 클럽팀의 방한은 처음이다.