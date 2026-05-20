[헤럴드경제=나은정 기자] 톱스타 부부 이다해와 세븐이 결혼 3년 만에 부모가 된다.

배우 이다해는 20일 인스타그램에 “둘에서 셋으로. 우리에게 작은 기적이 찾아왔다”며 임신 소식을 밝혔다.

공개한 영상에서 이다해는 아기 신발과 초음파 사진을 들고 가수인 남편 세븐과 ‘엄마’(MOM), ‘아빠’(DAD)라고 쓰인 모자를 쓴 채 서로를 바라보며 환하게 웃었다.

이다해가 임신에 배우 오연수, 가수 성유리 등 연예계 동료들의 축하 세례도 이어졌다.

한편 이다해는 2001년 전국춘향선발대회를 통해 연예계에 데뷔, 드라마 ‘왕꽃 선녀님’, ‘마이걸’, ‘추노’ 등을 통해 이름을 알린 뒤 중국에서 왕성한 활동으로 글로벌한 인기를 얻었다. 세븐은 2003년 데뷔곡 ‘와줘’로 인기를 얻고 ‘열정’ ‘내가 노래를 못해도’ 등을 연이어 히트시키며 큰 사랑을 받았다.

두 사람은 8년 열애 끝에 2023년 5월 결혼했다.