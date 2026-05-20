[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 황정음이 기획사 자금 횡령으로 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받은 뒤 약 1년간의 공백을 깨고 대중 앞에 나섰다.

지난 19일 황정음은 공식 유튜브 채널을 개설하고 ‘오랜만에 인사드려요. 1년 만에 전하는 그동안의 이야기’라는 제목의 영상을 올렸다. 오랜만에 카메라 앞에 선 그는 “모든 게 어색하다”며 긴장한 모습을 감추지 못했다.

황정음은 “많은 분이 아시는 큰일이 있어서 그것을 수습하느라 정신없이 지냈다. 1년이 한 달처럼 흘러갔다”며 “저 때문에 피해를 입으신 분들이 생기지 않도록 제 선에서 최선을 다해 책임지려고 노력했다”고 설명했다.

광고 위약금 문제에 대해서도 직접 언급했다. 황정음은 “위약금은 다 물어드렸다”고 밝혔다. 이어 “돈을 물어드린다고 제 잘못이 해결되는 게 아니니까 너무 죄송하다. 제 행동의 결과로 제작진과 광고주, 팬분들께 피해를 드려 속상함은 이루 말할 수 없다”고 했다.

황정음은 “내가 할 줄 아는 게 연기밖에 없는데 앞으로 또 연기를 할 수 있을까, 복귀를 못 할 수도 있겠다는 생각을 했다”며 “뭐 하고 살지, 뭐 해서 돈 벌지 하는 막연한 두려움이 있었다”고 공백기에 대한 두려움을 하소연했다.

황정음은 “우리 아기들을 보면 너무 예뻤다. 아이들 때문에 버틸 수 있었던 것 같다. 엄마니까 살아가야 하니까”라고 했다.

그러면서도 황정음은 “왜 나와, 보기 싫어하실 분들도 당연히 있을 것”이라며 “그건 당연하다고 생각하고 다 받아들이겠다”고 말했다. 이어 “결혼도 실패하고 이번에 돈 버는 것도 실패하고 다 실패했다. 진짜 열심히 살았는데”라며 “내가 겪은 걸 겪지 말라고 알려주고 싶다”고 덧붙였다.

황정음은 2022년부터 약 1년간 1인 기획사 법인 자금 43억4000만원을 가지급금 명목으로 인출해 이 중 약 42억원을 가상화폐 투자와 개인 카드 결제 등에 사용한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 지난해 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다. 2016년 프로골퍼 겸 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 뒀으나 2024년 이혼했다.