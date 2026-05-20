카카오인베스트 보유 주식 136만주 취득 5978억원 투입…지분율 9.84%로 확대

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한화투자증권은 20일 이사회를 열고 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 주식 136만1050주(지분율 3.90%)를 약 5978억원에 추가 취득하기로 결의했다.

이번 추가 인수가 완료되면 한화투자증권이 보유한 두나무 지분은 기존 5.94%에서 9.84%로 확대된다. 한화투자증권은 지난 2021년 두나무 주식 206만9450주를 583억원에 매입한 바 있다.

한화투자증권은 향후 가상자산 거래소가 단순 중개를 넘어 수탁, 정산, 기관 서비스 등 복합 인프라 사업자로서 영향력을 계속해서 확대해 나갈 것으로 판단, 추가 지분 인수를 결정했다.

국내 가상자산 시장을 선도하고 있는 두나무에 대한 추가 투자를 기반으로 디지털자산 관련 서비스 및 밸류체인을 강화해 나간다는 계획이다. 두나무는 국내 최대 가상자산 거래소인 업비트를 운영하고 있다.

한화투자증권은 ‘글로벌 넘버1 RWA(Real-World Asset, 실물기반 토큰화 자산) 허브’ 비전을 바탕으로 미국 웹3 인프라 전문 기업 ‘크리서스’, 국내 디지털자산 데이터 플랫폼 ‘쟁글’ 등에 투자한 바 있다.

특히 한화투자증권이 개발 중인 디지털 자산 플랫폼을 기반으로, 향후 블록체인 인프라 연계와 RWA 거래 서비스 등 다양한 영역에서 시너지 기회를 발굴해 나갈 방침이다.

손종민 한화투자증권 미래전략실 전무는 “이번 추가 투자는 디지털금융 전환에 대한 회사의 전략 방향을 다시금 확인하는 중대한 의사결정”이라며 “향후 두나무와 같은 최고의 기술 기업들과 함께 차세대 금융의 새로운 질서를 창출해 나가겠다”고 말했다.