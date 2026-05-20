[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 20일부터 ‘2026년 고향사랑기부금 답례품 공급업체’를 추가로 모집한다.

모집 대상은 공고일 현재 부산시에 사업장을 두고 있는 사업체로 답례품을 안정적으로 생산하고 공급할 수 있는 업체다. 모집 분야는 ▷농·축·수·임산물 등 지역특산품 ▷가공식품·공예품 등 제조품 ▷ 관광·서비스의 입장권, 체험권 등이다.

신청한 업체는 ‘답례품 선정위원회’에서 업체의 운영 역량과 지역사회 연계성, 상품의 구성 및 사업계획의 적정성 등을 종합적으로 평가해 최종 선정되며 오는 6월부터 기부자들에게 답례품을 제공하게 된다.

현재 시는 대저 짭짤이토마토, 어묵, 고등어, 동백전, 해운대 5성급 호텔 숙박권․뷔페 이용권 등 지역 특색을 담은 다양한 품목을 제공 중이며, 고향사랑기부제 활성화와 기부자의 다양한 취향을 만족시킬 답례품을 지속적으로 발굴하기 위해 부산만의 매력이 담긴 우수한 상품을 더 확대할 계획이다.

참여를 희망하는 업체는 20일부터 28일까지 관련 제출 서류를 준비해 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 시청 자치행정과로 직접 방문해 신청하면 된다. 자세한 공고 내용과 신청 서식은 시 누리집(www.busan.go.kr) 고시공고란에서 확인할 수 있다.