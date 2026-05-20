38㎸급 고압 배전반 설루션 공급 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 미국 현지 데이터센터에 설치될 마이크로그리드(독립형 소규모 전력망) 고압 배전반 공급 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 계약 규모는 약 6400만달러(960억원)이다. 사업 기간은 올해 12월부터 내년 8월까지다. LS일렉트릭은 데이터센터의 24시간 무결점 전력 운용을 가능케 하는 38㎸(킬로볼트)급 고압 배전반 설루션을 적기 공급할 예정이다.

LS일렉트릭은 최근 북미에서 연일 수주 낭보를 울리고 있다. 지난 18일에는 미국 빅테크 기업으로부터 7000만달러(약 1050억원) 규모의 대형 데이터센터 배전기기 공급 계약을 수주했다고 밝혔다.

최근 북미에서 클라우드 고도화로 전력 소비량이 폭증하면서, 데이터센터의 에너지 효율을 극대화하기 위한 노력이 계속 이어지고 있다. 이에 자체적으로 전력을 생산·저장·소비하는 마이크로그리드 시장과 고효율 직류(DC) 기반 전력 생태계가 폭발적인 성장세를 보이고 있다.

LS일렉트릭은 데이터센터 전력망 고도화에 최적화된 현지 맞춤형 설루션을 앞세워 북미 지역 수요에 적극 대응하고 있다. 특히 직류 배전을 중심으로 한 에너지 효율화 사업 등 글로벌 전력 패러다임의 변화에 선제적으로 대응해 메이저 공급사 지위를 공고히하고 있다.

LS일렉트릭은 장기적 사업 확대를 위한 포트폴리오 강화도 나섰다. 고부가 전력기기 유통, 수주 기반 배전반 공급 등 설루션 제조 및 납품 중심의 사업 구조를 신재생에너지, 가스 발전 등과 연계한 토털 스마트 전력 에너지 사업자로 한층 끌어올리고 있다.

LS일렉트릭 관계자는 “AI 데이터센터 전력 공급의 핵심은 막대한 전력 소모를 감당할 수 있는 고효율 전력망과 중단 없는 안정성이 필수”라며 “연속 수주로 입증 받은 기술력을 앞세워 가파르게 성장하고 있는 현지 마이크로그리드 시장에서 확고한 입지를 다질 것”이라고 말했다.