‘제주 이니셔티브’ 결실…400여 개 기관 참여 한성숙 장관 “아태 지역 공동 성장 기대”

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 21개 회원국 대표단과 각국 창업생태계 관계자들과 함께 ‘APEC 스타트업 얼라이언스’를 출범했다.

‘APEC 스타트업 얼라이언스(ASTAA)’는 APEC 회원국 간 창업생태계 연결과 협력 확대를 위해 출범한 협력체이다. 지난해 APEC 중기장관회의에서 ‘제주 이니셔티브’를 발표하며 출범이 공식화됐다. 이번 출범식을 계기로 회원국 정부와 민간이 함께 참여하는 협력체계를 본격적으로 가동한다.

코리아스타트업포럼을 포함한 각국 창업가 협회, 정부기관, 액셀러레이터(AC), 벤처캐피털(VC), 창업기업 등 400여 개의 기관과 민간 이해관계자가 참여한다.

회원국 간 스타트업 혁신 정책과 창업생태계 정보를 교류하고, 민간 네트워크 참여자 간 자율적 협력과 공동 프로젝트 발굴을 촉진한다. 또한 주요 국제 행사와 연계해 ASTAA 운영 사례와 협력 성과를 공유하고, APEC 회원국 간 협력을 지속 확산해 나갈 계획이다.

회원국 합의에 따라 ▷APEC 회원국 창업생태계 관계자 간 네트워크 구축 ▷정기 포럼 개최 ▷창업생태계 정보 공유 온라인 플랫폼 구축 등을 한다. 또 APEC 회원국 스타트업 생태계 간 지속적인 교류와 협력을 확대해 나갈 예정이다.

출범식과 함께 APEC 회원국 간 창업생태계 연계와 협력 방향을 논의하는 ASTAA 제1차 포럼도 진행됐다.

한성숙 중기부 장관은 “APEC 스타트업 얼라이언스로 연결된 회원국 창업생태계에서 시작된 혁신이 더 큰 협력과 공동 성장으로 이어지기를 기대한다”라고 말했다.

이번 ASTAA 출범은 한국 중기부가 주도해 아태 지역 전체를 아우르는 창업 협력체를 끌어냈다는 점에서, 국내 스타트업 생태계의 글로벌 위상을 한 단계 높였다는 평가가 나온다. 회원국 간의 규제 정보, 투자 유치 기회, 현지 채용 정보 등이 공유돼 역내 스타트업들의 해외 진출 장벽도 낮아질 전망이다.