중부지방, 남해안서 강한 비 21일까지 강우 이어질 듯

[헤럴드경제=김은희 기자] 수요일인 20일은 전국적으로 비가 내리면서 기온이 떨어질 전망이다.

19일 연합뉴스 보도에 따르면 20일에는 전국이 흐린 가운데 새벽부터 충청권과 남부지방에서 비가 오기 시작해 오전 중 수도권과 강원권으로 확산할 것으로 보인다.

특히 중부지방과 남해안을 중심으로는 강한 비가 올 것으로 예측된다. 비는 21일까지 이어질 것으로 관측된다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 30~80㎜, 강원 동해안·산지 50~100㎜, 강원내륙과 대전·세종·충남·충북 30~80㎜, 광주·전남·전북과 부산·울산·경남·대구·경북 등은 20~60㎜다.

강풍과 강우로 더위는 한풀 꺾일 것으로 보인다. 아침 최저기온은 15~19도, 낮 최고기온은 18~23도로 예보됐다.

오전까지는 평년(최저 10~15도, 최고 22~26도)보다 낮겠으나 오후엔 비슷해질 것으로 보인다. 오후부터 전국 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(산지는 시속 70㎞) 안팎의 강한 바람이 불겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m로 예상된다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5~2.0m, 서해 0.5~3.5m로 일겠다.