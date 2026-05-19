강제추행 피해자 가족 기자회견…해당 여성은 모멸감 못 견디고 숨져

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 민주당 공천을 받은 손훈모 순천시장 후보가 과거 변호사 시절 성범죄 가해자를 변호한 이력으로 곤욕을 치르고 있다.

강제추행 피해자의 어머니 A 씨는 19일 순천시 저전동 모 카페에서 기자회견을 열어 “손훈모 변호사에게 묻겠다. 제 딸의 인권은 어디에 있느냐”고 말했다.

A 씨의 딸은 대학생 시절 가까이 지내던 남성으로부터 성추행을 당했고, 이후 수사와 재판 과정에서 극심한 수치심을 느끼다 2022년 2월 스스로 목숨을 끊었다고 했다.

기자회견을 자청한 A 씨는 “재판 과정에서 가해자 측 변호인의 질문과 대응은 어린 피해자에게 너무나 잔인했던 것으로 기억한다”고 비판했다.

이어서 “당시 변호인이 이제는 순천시장 후보로 출마해 ‘인권 변호사’로 홍보하는 사실을 알게 됐다”며 “공직에 나서는 사람이라면 자신이 피해자를 어떻게 대했는지에 대해서도 시민 앞에 정직해야 한다”고 덧붙였다.

진보당 이성수 시장 후보도 최근 성명을 통해 “민주당은 성범죄자 변호 이력을 이유로 서울의 구청장 후보직은 박탈하고 왜 순천에서는 전혀 다른 태도를 보이느냐”고 비판하기도 했다.

이런 논란에 대해 손 후보는 “피해자의 불행한 소식을 듣고 (나도) 큰 충격에 빠졌고, 당시 그 사건 변호를 하지 않았어야 한다는 생각에 어머니에게 사과도 했었다”며 “사실관계를 부인하거나 2차 가해를 유발하지 않는 선에서 피해 회복, 합의를 이루는 데 최선을 다했다”고 해명했다.